الجيش الأمريكي يسقط جسماً مشبوهاً فوق ألاسكا

أسقط الجيش الأمريكي جسماً حلّق على علو مرتفع (40 ألف قدم أي 13 أـلف متر) فوق ألاسكا، بناءً على أوامر الرئيس جو بايدن.

وأعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، أن هذا الجسم كان “بحجم سيارة صغيرة”، إلا أنه “شكّل تهديداً لأمن الملاحة الجوية”.

وأضاف أن الجسم كان أصغر بكثير من المنطاد الصيني الذي حلّق فوق الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وأسقطته مقاتلة أميركية قبالة ساحل المحيط الأطلسي السبت.

وقال: “ليس هناك أي معلومات حتى الآن عن الجسم، ولا نعرف من يملكه ولا الهدف منه”.

وإذ أوضح أن بايدن أعطى الأوامر بإسقاط هذا الجسم، أكد كيربي أنه سقط في شمال ألاسكا قرب الحدود الكندية في المياه المتجمدة، “ما يجعل من عملية انتشاله ممكنة”.

كما لفت كيربي إلى أنه خلافًا للمنطاد الصيني، لا يبدو أن هذا الجسم مزود بنظام دفع أو عناصر تحكّم تعطيه توجيهات.

وكان الجيش الأمريكي قد أرسل طائرة لمراقبة الجسم قبل إسقاطه، و”كان تقدير الطيار أنه لم يكن مأهولاً”، وفق كيربي.

أزمة المنطاد الصيني

First close-up video of the Chinese spy balloon being shot down (music was added by the original author) pic.twitter.com/6pI9an2RKX — BNO News Live (@BNODesk) February 4, 2023

ويعتبر الإسقاط المزدوج المتقارب غير عادي، ويعكس المخاوف المتزايدة بشأن برنامج التجسس الصيني والضغط العام على بايدن لاتخاذ موقف صارم ضده. ومع ذلك، كانت هناك إجابات قليلة حول الجسم المجهول الذي تم إسقاطه يوم الجمعة وقام البيت الأبيض بالتمييز بين الحادثين. لم يتمكن المسؤولون من تحديد ما إذا كان الكائن الأخير يحتوي على أي معدات تجسس، أو من أين أتى أو الغرض من ذلك.

وأسقطت واشنطن، السبت الماضي، منطاداً قبالة ساحلها الأطلسي، كان قد حلّق فوق مواقع عسكرية حساسة، قالت بكين إنه أداة “مدنية تستخدم لأغراض بحثية، خصوصًا في مجال الأرصاد الجوية”.

وأظهرت صور التقطتها طائرات عسكرية أميركية أن المنطاد الصيني “كان مجهزاً بأدوات تجسس ولم يكن مخصصاً للأرصاد الجوية، وفق البيت الأبيض.

وقد تسبب هذا الحادث بتأجيل زيارة مقررة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للصين.

وما زالت السلطات الأمريكية تبذل جهودًا لجمع حطام المنطاد من المحيط الأطلسي قرب سواحل كارولاينا الجنوبية.