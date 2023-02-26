أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية أن السفر لخارج المملكة العربية السعودية لمن هم أقل من 21 عاماً يتطلب تصريحاً من ولي الأمر.

وجاء توضيح الجوازات السعودية بعدما تلقت استفساراً عبر تويتر يقول هل “السفر إلى الإمارات لعمر أقل من 21 عاماً يحتاج إلى تصريح ولي الأمر؟”.

وجاء رد الجوازات على النحو التالي “يمكن سفر الأبناء لمن بلغ 18 عاماً حتى 21 عاماً برفقة أحد الأبوين أو بموافقة أحدهما”.

وأكدت الجوازات أن السن القانونية للسفر بدون تصريح يبدأ من سن 21 سنة فأكثر حسب التاريخ الميلادي.

وكانت الجوازات السعودية أعلنت في وقت سابق أنه يستثنى من ذلك المتزوجون والمبتعثون للدراسة في الخارج؛ شريطة إحضار ما يثبت ذلك من وزارة التعليم، بالإضافة إلى الموظفين المشاركين في مهام رسمية في الخارج بموجب خطاب من مراجعهم.

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