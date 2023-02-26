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Posted inأخبار أريبيان بزنس

الجوازات السعودية تشترط على المسافرين دون الـ 21 عاماً موافقة ولي الأمر

المديرية العامة للجوازات السعودية تؤكد أن السفر لخارج المملكة لمن هم أقل من 21 عاماً يتطلب تصريحاً خطياً من ولي الأمر

الجوازات السعودية تؤكد أن السفر للخارج يتطلب موافقة ولي الأمر لمن هم أقل من 21 عاماً باستثناء المتزوجون والمبتعثون للدراسة

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المديرية العامة للجوازات تؤكد أن السفر لخارج السعودية لمن هم أقل من 21 عاماً يتطلب تصريحاً من ولي الأمر

أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية أن السفر لخارج المملكة العربية السعودية لمن هم أقل من 21 عاماً يتطلب تصريحاً من ولي الأمر.

وجاء توضيح الجوازات السعودية بعدما تلقت استفساراً عبر تويتر يقول هل “السفر إلى الإمارات لعمر أقل من 21 عاماً يحتاج إلى تصريح ولي الأمر؟”.

وجاء رد الجوازات على النحو التالي “يمكن سفر الأبناء لمن بلغ 18 عاماً حتى 21 عاماً برفقة أحد الأبوين أو بموافقة أحدهما”.

وأكدت الجوازات أن السن القانونية للسفر بدون تصريح يبدأ من سن 21 سنة فأكثر حسب التاريخ الميلادي.

وكانت الجوازات السعودية أعلنت في وقت سابق أنه يستثنى من ذلك المتزوجون والمبتعثون للدراسة في الخارج؛ شريطة إحضار ما يثبت ذلك من وزارة التعليم، بالإضافة إلى الموظفين المشاركين في مهام رسمية في الخارج بموجب خطاب من مراجعهم.

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