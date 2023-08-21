أصدرت المديرية العامة للجوازات، من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق، 16.57 ألف قرار إداري خلال شهر محرم 1445هـ، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وتنوعت العقوبات، بحسب بيان للمديرية العامة للجوازات؛ ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.

وأكدت الجوازات، على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

ودعت الجوازات، إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

المديرية العامة للجوازات تصدر (16574) قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

⁧#وطن_بلا_مخالفhttps://t.co/SgMnmkMy4S pic.twitter.com/Rc5a8z1k90 — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) August 20, 2023