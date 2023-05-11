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Posted inأخبار أريبيان بزنس

الجوازات السعودية: خدمة تسجيل بلاغ تغيب العمالة المنزلية عبر أبشر

أعلنت الجوازات السعودية أن خدمة تسجيل بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية يمكن تنفيذها إلكترونياً عبر أبشر

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أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية أن خدمة تسجيل بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية يمكن تنفيذها إلكترونياً عبر منصة #أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية.

وقالت الجوازات السعودية في تغريدة عبر موقع تويتر أن بلاغ التغيب عن للعمالة المنزلية

هذه الخدمة تمكن صاحب العمل من تسجيل بلاغ تغيب آلياً

 يتم التحقق من الشروط التالية أثناء تسجيل بلاغ التغيب

1- أن تكون هوية مقيم سارية الصلاحية

2- يكون البلاغ مرة واحدة فقط لكل مكفول

3- يمكن إلغاء بلاغ التغيب خلال 15 يوماً فقط عبر خدمة تواصل على منصة أبشر

4- أن لا تكون هناك تأشيرة خروج نهائي مصدرة للعامل

5- إذا تجاوز بلاغ التغيب 15 يوماً لا يتم إلغاؤه نهائياً

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