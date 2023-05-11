أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية أن خدمة تسجيل بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية يمكن تنفيذها إلكترونياً عبر منصة #أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية.

وقالت الجوازات السعودية في تغريدة عبر موقع تويتر أن بلاغ التغيب عن للعمالة المنزلية

هذه الخدمة تمكن صاحب العمل من تسجيل بلاغ تغيب آلياً

يتم التحقق من الشروط التالية أثناء تسجيل بلاغ التغيب

1- أن تكون هوية مقيم سارية الصلاحية

2- يكون البلاغ مرة واحدة فقط لكل مكفول

3- يمكن إلغاء بلاغ التغيب خلال 15 يوماً فقط عبر خدمة تواصل على منصة أبشر

4- أن لا تكون هناك تأشيرة خروج نهائي مصدرة للعامل

5- إذا تجاوز بلاغ التغيب 15 يوماً لا يتم إلغاؤه نهائياً

خدمة تسجيل بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية تنفذ إلكترونياً عبر منصة ⁧#أبشر⁩. pic.twitter.com/NMMlTeS2kf — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) May 9, 2023