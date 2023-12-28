الجوازات السعودية: تسجيل بصمات أفراد أسر المقيمين عند بلوغهم 6 سنوات

دعت المديرية العامة للجوازات، المقيمين في السعودية تسجيل البصمة لمن بلغ 6 أعوام من أفراد أسرهم. ويستدعي تسجيل البصمة إحضار الإقامة وجواز السفر في مراكز الجوازات في المملكة.

يذكر أن صورة الهوية الرقمية لأفراد أسرة المقيم المقدمة عبر منصة “أبشر أفراد” تمكّن صاحبها من حملها وإبرازها عند طلبها من رجال الأمن داخل المملكة، ولا يحتاج حاملها لطباعة هوية مقيم.

وتأتي الخدمة امتدادًا للحلول التقنية الرقمية التي تشمل أيضا تنفيذ خدمات إلكترونيا عبر منصة

وزارة الداخلية “أبشر”، دون الحاجة إلى مراجعة مقارها. وأتاحت “الجوازات” عبر منصة “أبشر” خدمة “أبشر سفر للتسجيل المسبق للمسافرين مع المرافقين والمركبة المستخدمة من خلال تطبيق “أبشر أفراد” قبل عبور المنفذ، حيث ستصل رسالة للمسجلين في الخدمة في حال ازدحامه لتجنبه واختصار وقت العابرين، علمًا بأن تطبيق المرحلة الأولى لهذه الخدمة سيقتصر على جوازات منفذ جسر الملك فهد الحدودي.

أخي المقيم .. بادر بتسجيل بصمات أفراد أسرتك عند بلوغهم 6 سنوات فأكثر ⁧#الجوازات_في_خدمتكم pic.twitter.com/VGLmDFTAmc — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) December 26, 2023