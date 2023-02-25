أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن بدء القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية (رجال) على رتبة (جندي).

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن شروط الوظائف أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه في أثناء خدمة الدولة خارج المملكة، وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

واشترطت الجوازات ألا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من إحدى الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية، وألا يكون متزوجاً من غير سعودية، وأن يجتاز المتقدم إجراءات واختبارات القبول على أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

ويبدأ التقديم اعتباراً من اليوم السبت وينتهي يوم الخميس المقبل.

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