الجنيه المصري يقترب من نهاية أعنف عملية تخفيض

توقع خبراء أن تنتهي قريباً عملية تخفيض سعر صرف الجنيه المصري، وهي الثالثة في أقل من عام، بعدما بات التخفيض قريباً من تحقيق هدفه، في ظل وجود مؤشرات على أن سوق الصرف الأجنبي قد يستقر على الرغم من تراجع الجنيه، كما أوردت وكالة “بلومبيرج”.

وقال محللون استراتيجيون في “سيتي جروب” ومنهم لويس كوستا وليديا رانجابانايكن في تقرير: “اقتربت نهاية عملية تخفيض قيمة العملة المصرية، ونحن نتجه الآن نحو مزيد من المرونة”. وعلى الرغم من أننا لا نتوقع أن تتحول السلطات إلى نظام التعويم الحر، إلا أنه من المتوقع المزيد من المرونة، بما يتماشى مع متطلبات صندوق النقد الدولي”.

وارتفعت أحجام التداول يوم الأربعاء إلى حوالي 831 مليون دولار، وفقاً لـ “سيتي جروب”، في إشارة إلى أن تصفية تراكم الطلب غير المحقق على الدولار قيد التنفيذ ومن المقرر أن يخفف الطلب المكبوت على العملة الأمريكية.

وكان معروض النقد الأجنبي شحيحاً لعدة أشهر في مصر حيث يكافح الاقتصاد مع ارتفاع تكلفة السلع من الغذاء إلى الوقود، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. وفقد الجنيه نحو 33 بالمئة من قيمته منذ أواخر أكتوبر، عندما قالت مصر إنها ستتبنى سعر صرف مرناً، وهي خطوة ساعدتها في الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وسمحت الحكومة المصرية لعملتها بالهبوط على مراحل، ويساعد التخفيض الأخير لقيمة العملة، الذي بدأ الأسبوع الماضي، في تضييق الفجوة مع أسعار الصرف في السوق السوداء.

وبعد تعرضه لأكبر انخفاض في يوم واحد منذ أواخر تشرين الأول / أكتوبر يوم الأربعاء، تأرجح الجنيه المصري بين مكاسب تزيد عن 1% وخسارة بنسبة 3%. وجمد العديد من المتداولين في السوق السوداء عملياتهم مؤقتاً بعد الهبوط هذا الأسبوع.

ولا يزال الجنيه المصري هو الأسوأ أداءً في العالم هذا العام، وتُظهر مقاييس التقلبات التاريخية قصيرة الأجل أن التقلبات هي الأكثر تطرفاً على مستوى العالم. وقلص الجنيه الأربعاء خسائره من مستوى قياسي بعد أن باعت البنوك الحكومية الدولارات، وفقاً لـ “سيتي جروب”.