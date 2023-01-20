الجنيه المصري يعتمد رسميا في روسيا، ما هي مكاسب مصر من ذلك؟

جرى مؤخرا اعتماد الجنيه المصري رسميا في روسيا ليضاف إلى قائمة العملات التي يدرج البنك المركزي الروسي إدراجها، وسيصبح بإمكان مصر قبول الروبل بدلا من الدولار في تعاملات البلدين.

وذكر بيان البنك المركزي الروسي أن الجنيه المصري سيضاف إلى عملات هي الدرهم الإماراتي ، البات التايلندي والروبية الإندونيسية. وأضاف أنه سيتم تحديد أسعار الصرف الرسمية الأولى يوم الأربعاء. وترفع هذه الإضافات العدد الإجمالي للعملات التي يحددها البنك المركزي الروسي بأسعار يومية رسمية إلى 43 ، وفقًا لقائمة على موقعه على الإنترنت. وناك عملات أخرى سيتم تضمينها هي: الدونج الفيتنامي والدينار الصربي والدولار النيوزيلندي واللاري الجورجي والريال القطري والجنيه المصري.

بعد قرار المركزي الروسي بالأمس، يستطيع أي مستورد مصري من روسيا أن يدفع تمن الصفقة بالجنيه المصري أو الروبل الروسي، حسب السعر الذي وضعه البنك المركزي الروسي للجنيه والروبل، بحسب خبراء مصريين.

تخفيف الطلب على الدولار في روسيا ومصر

قال خبير اقتصادي في تصريحات لـ«المصري اليوم» إن إدراج الجنيه المصري على قائمة العملات الروسية يأتي في إطار اتجاه الدولة لتخفيف الطلب على الدولار . وأوضح الخبير الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الهدف من إدراج الجنيه المصري وتحديد سعر لها مقابل الروبل سيسهم في الاحتياج إلى عملة الدولار في تسوية المعاملات التجارية مع روسيا، حيث إن مساحة التجارة بين مصر وروسيا كبيرة نسبيا، حيث تعتمد مصر على استيراد جانب من احتياجاتها من روسيا، خاصة فيما يتعلق بعدد من السلع الأساسية، من بينها القمح وبالتالي فهناك حجم تعاملات تجارية كبير بين البلدين . وقال إنه في الغالب سيتم الاعتماد على أساس لقياس قيمة عملة البلدين عليه ما يسهل عملية التبادل التجاري بين البلدين والاعتماد على عملة الدولتين.

وأوضح المصرفيون، أن مصر ستستفيد من هذا القرار في سهولة سداد قيمة استيراد القمح ومدخلات الإنتاج والذهب التي تتميز بها روسيا بالجنيه المصري بما يساعد على استقرار الأسعار محليا.

وقالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، إن اعتماد البنك الروسي الجنيه المصري ضمن العملات الرسمية التي يتعامل معها تتيح مرونة التبادل التجاري بين الدولتين وتخفيف الضغط عن استخدام الدولار.