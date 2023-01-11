الجنيه المصري يتراجع أكثر من 7٪

انخفض الجنيه المصري إلى مستوى قياسي مقابل الدولار يوم الأربعاء ، بعد أن قال صندوق النقد الدولي إن السلطات تظهر التزامها بسعر صرف مرن بحسب بلومبرغ

تم تداول العملة بنسبة 7.3 ٪ أضعف عند 29.8569 للدولار اعتبارًا من الساعة 11:46 صباحًا في القاهرة.

خفضت مصر بالفعل قيمة العملة ثلاث مرات في العام الماضي.

وعرض صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء تفاصيل حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار لمصر. وقالت إن الدولة الواقعة في شمال إفريقيا تتجه نحو سياسة صرف عملات أجنبية مرنة وأن أي تدخل من قبل البنك المركزي سيكون “موجهًا” بالحاجة إلى التخفيف من تقلبات السوق. ومع ذلك ، حذر الصندوق من أن استمرارية تحول السياسة في مصر “لا يزال يتعين إثباتها ، وقد يواجه البنك المركزي ضغوطًا سياسية واجتماعية لعكس مساره”.

وبدأت الحكومة المصرية بإجراءات “شد الحزام” بحسب الصحيفة الرسمية التي لفتت إلى قرارات ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.