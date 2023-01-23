الجنيه المصري مقوم بأقل من قيمته بـ 25% وربما ينخفض أكثر

قالت شركة كولومبيا ثريدنيدل إنفستمنتس ومقرها لندن إن الجنيه المصري مقوم بأقل من قيمته بنسبة 25 بالمئة عند قياسه بسعر الصرف الفعلي الحقيقي وهو مقياس لتنافسية العملة مقابل الشركاء التجاريين.

وأضافت الشركة، وفقاً لموقع “العربية نت” السعودي، أن الجنيه المصري قد ينخفض ​​أكثر في الفترة المقبلة.

وتوقع دويتشه بنك؛ وهو أكبر بنوك ألمانيا، أن ينخفض ​​الجنيه المصري بنسبة 10 إلى 33 بالمئة مقابل الدولار قبل أن يستقر.

وتضررت مصر؛ أكبر دولة عربية من حيث السكان، بشدة من التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية في أوكرانيا منذ فبراير/شباط 2022؛ وهي واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم. وحتى ذلك الحين، كانت وجهة رئيسية للأموال المتقلبة، وذلك بفضل مزيج من سعر العملة الثابت وأعلى معدلات الفائدة في العالم عند تعديلها وفقاً للتضخم.

ومع ذلك، بدأت الحكومة المصرية، مؤخراً، في التشكيك في اعتماد البلاد على مثل هذه المدخلات، ومع تفاقم الأزمة العام الماضي، أدخلوا ما وصفوه بنظام سعر الصرف “المرن دائماً”.

وتبع ذلك سلسلة من عمليات تخفيض قيمة العملة، مما ساعد مصر في الحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. يأتي هذا علاوة على تعهد الحلفاء الخليجيين بتقديم أكثر من 20 مليار دولار من الودائع والاستثمارات للمساعدة في استقرار الوضع.

وكانت آخر مرة لجأت فيها مصر إلى أسواق السندات الدولية في مارس/آذار 2022، عندما أصدرت أوراقاً مالية مقومة بالين، وكانت آخر صفقة دين مقومة بالدولار في سبتمبر/أيلول 2021. ويبلغ عدد السندات المتداولة في البلاد 39 مليار يورو.

وتضاءلت الفجوة بين سعر الصرف الرسمي للجنيه وسعر السوق السوداء، والتي ظهرت مع سعي المصريين للعثور على الدولار عبر القنوات الرسمية. كما أن ازدحام الشحنات في الموانئ، والذي عزز الطلب على الدولار، آخذ في التحسن أيضاً.

وكان البنك المركزي المصري خفض يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 2022، سعر الجنيه 14.5 بالمئة تقريباً، وسمح له بالاستمرار في الانخفاض تدريجياً وببطء في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وديسمبر/كانون الأول 2022، قبل أن يتجه للتعويم الثالث في أقل من عشرة أشهر، مطلع العام 2023، وفاءً بتعهده لصندوق النقد الدولي بـ “مرونة دائمة” في سعر العملة المصرية.

ومنتصف ديسمبر/كانون الأول 2022، أعلن صندوق النقد الدولي موافقته رسمياً على تسهيل ممدد بمبلغ ثلاثة مليارات دولار، تمنح لمصر على مدار 46 شهراً، إذا التزمت بتنفيذ عدة اشتراطات، كان على رأسها تعويم الجنيه.

وتواجه مصر منذ بداية 2022 أزمة حادة في توفير العملة الأجنبية المطلوبة للوفاء بالتزاماتها، الأمر الذي تسبب في ارتفاع الدولار مقابل الجنيه بنسبة تجاوزت 75 بالمئة في أقل من عشرة أشهر.

واضطرت مصر إلى التوجه لصندوق النقد الدولي للاقتراض للمرة الرابعة في غضون ست سنوات، بالإضافة إلى بيع أصول مملوكة للحكومة المصرية في شركات ناجحة، بالإضافة إلى السعي للاقتراض من عدة دول خليجية داعمة.