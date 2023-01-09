الجنسية الألمانية أصبحت أسهل بإجراءات حكومية جديدة

قامت وزارة الداخلية الألمانية بتعميم القواعد الجديدة لشروط الحصول على الجنسية الألمانية على الوزارات الأخرى للاطلاع والتنسيق، تمهيدا لتطبيق “قانون التجنيس الحديث”، الذي يخفف شروط الحصول على الجنسية الألمانية.

ولم يعد التخلي عن جوازات سفرهم الأصلية ضروريا للحصول على الجنسية الألمانية مع السماح بازدواج الجنسية، كما سيتاح التقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد خمس سنوات فقط من الإقامة داخل البلاد، بدلا من شرطة 8 سنوات الذي كان معمول به سابقا، وذلك وفقا لقواعد جديدة أعلنت عنها وزارة الداخلية الألمانية.

وأفادت الوزارة أن الحصول على الجنسية يجب أن يكون ممكناً بعد العيش 5 سنوات في ألمانيا، مقارنة بـ8 سنوات حالياً، وفي حال كان الأجنبي مندمجاً بشكل جيد، وفق أدائه في المدرسة أو في العمل، يمكن عندها تقليل الفترة إلى 3 سنوات.

وفي ديسمبر الماضي أكد المستشار الألماني أولاف شولتز، إن ألمانيا تسعى إلى زيادة الهجرة للمساعدة في تجنب نقص العمالة.

وأضاف شولتز، بأن الحكومة الألمانية تعمل على جذب العمالة الأجنبية من أجل “مواصلة المسيرة” على الرغم من زيادة عدد كبار السن، أو شيخوخة السكان، ما يجعل زيادة السكان بنسبة 7% إلى 90 مليون نسمة بحلول عام 2070 أمراً معقولاً.

ووافقت الحكومة الألمانية، في نوفمبر الماضي على اقتراحات إصلاح قانون الهجرة، و تسعى برلين إلى فتح سوق العمل في أكبر اقتصاد في أوروبا أمام العمالة التي تشتد الحاجة إليها من خارج الاتحاد الأوروبي.

وقالت الحكومة إنها ترغب في تعزيز الهجرة والتدريب لمعالجة نقص المهارات الذي يُثقل كاهل الاقتصاد الألماني في فترة تشهد نمواً ضعيفاً، مع تزايد ضغط الشيخوخة السكانية على نظام المعاشات التقاعدية العام.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت، في نوفمبر الماضي، أن الحكومة تعد إصلاحاً قانونياً لتبسيط إجراءات الحصول على الجنسية، يشمل تغييرات بالإقامة وازدواج الجنسية.

وأفادت الوزارة بأن الحصول على الجنسية يجب أن يكون ممكناً بعد العيش 5 سنوات في ألمانيا، مقارنة بـ8 سنوات حالياً، وفي حال كان الأجنبي مندمجاً بشكل جيد، وفق أدائه في المدرسة أو في العمل، يمكن عندها تقليل الفترة إلى 3 سنوات.