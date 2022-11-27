الجمعة السوداء: 9 مليارات دولار مبيعات عبر الإنترنت في الولايات المتحدة

قالت شركة “أدوبي أناليتكس” التي تقيس حجم التجارة الإلكترونية من خلال تحليل المعاملات على المواقع الإلكترونية إن المتسوقين الأمريكيين أنفقوا مبلغا قياسيا يصل إلى 9.12 مليار دولار عبر الإنترنت خلال يوم “الجمعة السوداء” “بلاك فرايدي”، حيث انتهزوا الخصومات الكبيرة لمواجهة ضغوط التضخم المرتفع.

وقالت “أدوبي أناليتكس” إن الإنفاق عبر الإنترنت ارتفع بنسبة 2.3 بالمئة في يوم “بلاك فرايدي“، وذلك بفضل المستهلكين الذين ترقبوا العروض في أيام التخفيضات الكبرى على المنتجات، على الرغم من أن التخفيضات بدأت في أوائل أكتوبر.

ما أكثر المنتجات طلبا من المستهلكين؟

بالطبع كانت الهواتف الذكية أكثر ما جذب المستهلكين للشراء، وبحسب أدوبي فإن الهواتف الذكية مثلت 48 بالمئة من جميع مبيعات “الجمعة السوداء” عبر الإنترنت.

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وتملك أدوبي أناليتكس، حق الوصول إلى بيانات تشمل المشتريات من 85 بالمئة من أكبر 100 شركة بيع بالتجزئة عبر الإنترنت في الولايات المتحدة.

وعلى غير المتوقع لم تشهد المتاجر الإقبال المتوقع في يوم الجمعة السوداء، رغم عدم وجود حالة الهلع والخوف من وباء كورونا التي سيطرت المستهلكين العامين الماضيين.

كأس العالم يزيد أعداد المتسوقين في بريطانيا خلال الجمعة السوداء

في بريطانيا انعكس الأمر عن الولايات المتحدة خلال الجمعة السوداء، حيث زاد عدد المتسوقين بنحو 3.7 بالمئة على أساس سنوي.

وأظهرت بيانات شركة “سينسورماتك سولوشنز” أن الزيادة كانت بسبب المتاجر الكائنة في الشوارع الرئيسية في بريطانيا، حيث ارتفع الإقبال بسبب التجمعات لمشاهدة مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم، وبنسبة 13.9 بالمئة على أساس سنوي وفقا للبيانات.

ورغم الزيادة إلا أنها لا تزال منخفضة عن ما كانت عليه قبل جائحة كورونا.

وأظهرت بيانات منفصلة من “باركليكارد بايمنتس” أن حجم المدفوعات في “الجمعة السوداء” ارتفع بنسبة 3.2 بالمئة مقارنة بعام 2021.

وقبل أيام من الاحتفال بأعياد الميلاد، فإن أصحاب المتاجر في أنحاء أوروبا يتوقعون انخفاضا في حركة البيع هذا العام، وأن المبيعات ستكون هي الأسوأ خلال العشر سنوات الماضية، بفعل الأزمة الاقتصادية الحالية.