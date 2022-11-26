الجمعة السوداء ويوم العزاب وأخواتهم: أصل الحكاية

بعد 48 ساعة يأتي يوم اثنين الإنترنت، وذلك بعد أيام قليلة من يوم الجمعة السوداء في 25 نوفمبر/تشرين االثاني والذي تزامن مع الجمعة البيضاء، وبعد 17 يوما من يوم العزاب الذي وافق 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وتندرج جميعها تحت مظلة أنها أبرز أيام التسوق على كوكب الأرض خلال العام كله.

فاثنين الإنترنت وأخواته أيام بارزة من الناحية التجارية تقدم فيها المتاجر خصومات كبيرة. فما هو أصل الحكاية لكل من هذه الأيام “التجارية”؟

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ما هو اثنين الإنترنت؟

هو يوم الاثنين الذي يلي يوم الجمعة السوداء مباشرة، وقد أطلق تجار التجزئة هذا اليوم لتشجيع الناس على التسوق عبر الإنترنت في عام 2005. وأول من استخدم هذا المصطلح هما إلين ديفيس وسكوت سيلفرمان حيث ظهر لأول مرة في بيان صحفي في 28 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2005 بعنوان “اثنين الإنترنت “، وسرعان ما أصبح أحد أكبر أيام التسوق عبر الإنترنت خلال العام.

ما هي الجمعة السوداء؟

يوافق يوم الجمعة الذي يأتي عقب عيد الشكر الأمريكي، والذي يصادف آخر يوم خميس من شهر نوفمبر/تشرين الثاني في كل عام ، وفيه تقدم المتاجر خصومات كبيرة لعملائها.

، وفيه تقدم المتاجر خصومات كبيرة لعملائها. يقول موقع التاريخ دوت كوم إن عبارة الجمعة السوداء ارتبطت في البداية بأزمة مالية تتعلق بانهيار سوق الذهب في الولايات المتحدة في 24 سبتمبر/أيلول من عام 1869.

هناك حكاية أخرى عن أصل الجمعة السوداء تعود إلى خمسينيات القرن الماضي عندما أطلقت الشرطة في فيلادلفيا هذه العبارة على الفوضى التي تعقب عيد الشكر حيث يتدفق الكثير من المشترين والسياح على شوارع المدينة قبل مباراة كرة القدم الأمريكية التي تقام السبت من كل عام. وفي ثمانينيات القرن الماضي نجح التجار في أمريكا في تغيير النظرة إلى الجمعة السوداء وجعلها إيجابية.

ما هي الجمعة البيضاء؟

في عام 2014، أطلق موقع عربي للتسوق الإلكتروني مبادرة الجمعة البيضاء للرد على الجمعة السوداء في الغرب، ويرجع اختيار اللون الأبيض لخصوصية يوم الجمعة لدى الشعوب العربية والإسلامية.

وتتزامن الجمعة البيضاء مع الجمعة الأخيرة من نوفمبر/تشرين من كل عام كما هو الحال مع الجمعة السوداء، وتعد الجمعة البيضاء أكبر موسم مبيعات في منطقة الشرق الأوسط، وقد لا تقتصر على يوم واحد كما هو الحال في الجمعة السوداء .

ما هو يوم العزاب؟

الاسم الأصلي ليوم العزاب أو بالصينية غوانغون هو 11.11 ويعني 11 نوفمبر، وقد تم اختيار هذين الرقمين ليرمزا إلى رغبة العزاب في أن يكونوا في علاقة، فهما 4 أحاد مقسمين إلى نصفين حيث يظهر كل اثنين إلى جانب بعضهما البعض كزوجين.

كان في الأصل مهرجانا غير تجاري بدأه طلبة في جامعة نانجينغ لم يكن لديهم صديقات، فأطلقوا يوما يلتقون فيه للاحتفال بالعزوبية. وبات هذا التاريخ كيوم معارض لعيد الحب يشتري فيه العزاب هدايا لأنفسهم.

بدأه طلبة في جامعة نانجينغ لم يكن لديهم صديقات، فأطلقوا يوما يلتقون فيه للاحتفال بالعزوبية. وبات هذا التاريخ كيوم معارض لعيد الحب يشتري فيه العزاب هدايا لأنفسهم. منذ عام 2009 اتخذ موقع علي بابا لتجارة التجزئة من “يوم العزاب” في الصين مناسبة لتنشيط المبيعات.

ما هو عيد الحب؟

في 14 فبراير/شباط من كل عام يحتفل الكثيرون حول العالم بالفالانتين “عيد الحب”. وقد تم اختيار هذا التاريخ لأنه يُعتقد أن القديس فالانتين، الذي يُنسب إليه هذا العيد، قُتل فيه عام 269 بعد الميلاد. ومنذ منتصف القرن التاسع عشر، قام التجار الأمريكيون بتحويل تقليد ديني شعبي لإحياء ذكرى القديس فالنتين إلى حدث معاصر.

وتقول الروايات إن جريمة فالنتاين كانت تزويج العشاق المسيحيين، في مخالفة لأوامر الإمبراطور، كلاوديوس الثاني، الذي منع الزواج لاعتقاده أنه وراء انصراف الشباب عن الخدمة العسكرية، فصدرت الأوامر بسجنه وإعدامه. وأثناء سجنه، وقع في حب ابنة السجان، ويوم إعدامه بعث لها برسالة حب بتوقيعه.

ما هو اليوم الأبيض؟

يحتفل اليابانيون باليوم الأبيض يوم 14 مارس/آذار من كل عام حيث يقوم الرجال برد هدايا الشيكولاته التي قدمتها لهم النساء في عيد الحب قبل شهر بهدايا تتراوح بين الحلوى والمجوهرات.وقد انتشرت الفكرة من اليابان إلى دول مثل الصين وكوريا الجنوبية.