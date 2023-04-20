سامر باطر by سامر باطر

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الجمعة أول أيام عيد الفطر بالسعودية والإمارات والعراق وقطر وتركيا

سامر باطر by سامر باطر

أعلن في السعودية والإمارات وقطر أن غدا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك، فيما أعلن في العراق و تركيا أيضا أن الجمعة هو أول أيام عيد الفطر.

ونقلت وكالة الانباء العراقية واع- أعلان ديوان الوقف السني ، يوم غد الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك. وقال بيان للديوان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن “تم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم ويوم غد الجمعة أول أيام عيد الفطر”.

وأعلنت الإمارات أيضا أن غدا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك

وأعلن مركز الفلك الدولي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر أن سبعة دول أعلنت السبت أول أيام عيد الفطر المبارك، وأشار المركز بالقول: لغاية الآن أعلنت كل من أندونيسيا وماليزيا وسلطنة بروناي أن عيد الفطر سيكون يوم السبت 22 إبريل، وذلك لعدم ثبوت رؤية الهلال مساء اليوم الخميس.

وأعلنت ذلك أيضا الجهات التي تمثل المسلمين في كل من: أستراليا وتايلند وسنغافورة واليابان.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...