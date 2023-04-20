أعلن في السعودية والإمارات وقطر أن غدا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك، فيما أعلن في العراق و تركيا أيضا أن الجمعة هو أول أيام عيد الفطر.

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رؤية هلال شوال في تمير..

وغداً الجمعة أول أيام عيد الفطر بالسعودية . — أخبار السعودية (@SaudiNews50) April 20, 2023

ونقلت وكالة الانباء العراقية واع- أعلان ديوان الوقف السني ، يوم غد الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك. وقال بيان للديوان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن “تم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم ويوم غد الجمعة أول أيام عيد الفطر”.

وأعلنت الإمارات أيضا أن غدا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك

وأعلن مركز الفلك الدولي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر أن سبعة دول أعلنت السبت أول أيام عيد الفطر المبارك، وأشار المركز بالقول: لغاية الآن أعلنت كل من أندونيسيا وماليزيا وسلطنة بروناي أن عيد الفطر سيكون يوم السبت 22 إبريل، وذلك لعدم ثبوت رؤية الهلال مساء اليوم الخميس.

وأعلنت ذلك أيضا الجهات التي تمثل المسلمين في كل من: أستراليا وتايلند وسنغافورة واليابان.