ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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عيد الفطر الجمعة 21 إبريل في دول اسلامية عديدة

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أعلن مركز الفلك الدولي أن دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر شوال (عيد الفطر 1444 هـ) يوم الخميس 20 إبريل 2023، وخلص إلى أنه من المتوقع إعلان العديد من الدول عيد الفطر يوم الجمعة 21 إبريل.

وأوضح المركز أن رؤية الهلال في ذلك اليوم غير ممكنة بالعين المجردة أو بالتلسكوب من جميع قارة آسيا وأستراليا، في حين أنها ممكنة باستخدام التلسكوب فقط وبصعوبة من الأجزاء الغربية من قارة أفريقيا وأوروبا، وهي ممكنة بالعين المجردة بصعوبة في الأجزاء الغربية من القارتين الأمريكيتين.

وأضاف في حين أن هناك إمكانية لرؤية الهلال بالتلسكوب من أجزاء من العالم الإسلامي يوم الخميس، ونظرا لحدوث الاقتران قبل غروب الشمس وغروب القمر بعد غروب الشمس في جميع مناطق العالم الإسلامي، فسوف تعلن غالبية دول العالم الإسلامي بدء الشهر في اليوم التالي، وعليه من المتوقع إعلان العديد من الدول عيد الفطر يوم الجمعة 21 إبريل.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية أنه بالنسبة للدول التي تشترط الرؤية الصحيحة بالعين المجردة فقط أو تشترط الرؤية المحلية الصحيحة ولو بالتلسكوب وهذه دول قليلة فيتوقع أن تكون عدة رمضان فيها 30 يوما وأن يكون عيد الفطر فيها يوم السبت 22 أبريل.

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