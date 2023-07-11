الجفاف يدفع الأرز لأعلى سعر له منذ 2021

ارتفعت أسعار الأرز في آسيا إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين مع تعزيز المستوردين لمخزوناتهم خوفاً من أن تدمر ظاهرة “إل نينيو” المساحات المزروعة والمحاصيل، وفقاً لوكالة “بلومبرغ”.

صعد سعر الأرز التايلندي ذو نسبة الكسر البالغة 5% -وهو معيار أساسي لأسواق المنطقة- بنسبة 15% في الأشهر الأربعة الماضية إلى 535 دولاراً للطن، وهو أعلى مستوى منذ أوائل آذار/مارس 2021، وفق بيانات صادرة عن جمعية مصدري الأرز التايلنديين.

وفقاً للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، اندلعت بوادر ظاهرة “إل نينيو” في المناطق الاستوائية المطلة على المحيط الهادي لأول مرة منذ سبع سنوات، مهددة بحدوث جفاف في جنوب شرق آسيا.

تزامن ذلك مع تسجيل درجات الحرارة العالمية مستوى قياسياً على مدار ثلاثة أيام خلال الأسبوع الماضي، مما فاقم مخاوف تغير المناخ.

محاصيل تايلندا مهددة

أنقذت الأمطار الموسمية حقول الأرز في أجزاء من الهند، أكبر دولة مصدرة للأرز، لكن الطقس الجاف يهدد المحاصيل في تايلندا، ثاني أكبر دولة مصدرة، مع توقعات بمواجهة البلاد ظروفاً جوية جافة على نطاق واسع بداية من مطلع 2024. وطلبت الحكومة التايلندية بالفعل من المزارعين الحد من إنتاجهم، وزراعة محصول واحد فقط خلال العام الجاري.

قال تشوكيات أوفاسونغسي، الرئيس الفخري لجمعية مصدري الأرز التايلنديين: “في ظل ظاهرة (إل نينيو)، سنبدأ في رؤية تأثير الطقس الجاف بوضوح في وقت لاحق من العام، ربما بحلول أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر. في غضون ذلك من المتوقع استمرار تكديس المخزونات إذ يبدو أن تأثيرات هذه الظاهرة ستمتد حتى العام المقبل”.

يندفع المستوردون بقوة لتعزيز مخزوناتهم، وتتوقع فيتنام ارتفاع الصادرات خلال العام الجاري 2023 إلى أعلى مستوياتها منذ نحو عقد من الزمن، مع زيادة الشحنات إلى المشترين في الفلبين والصين وإندونيسيا.

مشتريات ضخمة من إندونيسيا والفلبين

وأرجع جيريمي زوينغر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الأبحاث”ذا رايس تريدر” (The Rice Trader) السبب في ارتفاع أسعار الأرز إلى “عمليات الشراء الضخمة من إندونيسيا والفلبين. مع ذلك سيعود ضعف الطلب خلال العام المقبل، أو حتى في الربع الرابع من هذا العام، ما لم يتغير اتجاه السوق بسبب السياسة أو الطقس”.

وتابع زوينغر إن معروض الأرز العالمي ما يزال كبيراً بشكل استثنائي، ورغم انخفاض مخزونات نهاية العام حول العالم خلال العامين الماضيين، إلا أنها تتراجع أساساً من مستوى قياسي، بحسب بيانات وزارة الزراعة الأميركية.

ويعود استمرار موجات الحر في مناطق عديدة بجنوب الصين خلال الأيام القليلة المقبلة، مع ارتفاع درجات الحرارة لتصل إلى حوالي 40 درجة مئوية في أجزاء من هونان وجيانغشي، أكبر مقاطعتين لزراعة الأرز في البلاد، وفق إدارة الأرصاد الجوية الصينية التي حذّرت من وجود “مخاطر كبيرة” بسبب احتمال نضوج بعض محاصيل الأرز مبكراً في هذه المناطق نتيجة الحرارة الشديدة.