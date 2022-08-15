الجفاف في أوروبا يساهم بارتفاع تكاليف الشحن 12 ضعفا

تُظهر بيانات بلومبرغ أن تكلفة شحن النفط من الولايات المتحدة إلى أوروبا تبلغ الآن 12 مرة أكثر مما كانت عليه في بداية العام. لم تكن الأسعار بهذا الارتفاع منذ عامين – منذ الوباء المبكر – لإرسال ناقلة نفط متوسطة الحجم حيث يوجد عدد أقل من السفن المتاحة على مستوى العالم.

وأشارت بلومبرغ إلى أن موجة الجفاف التي أصابت أنهار أوروبا من نهر الراين وحتى الدانوب بدأت تضر بالتجارة الأوروبية وتسبب عرقلة الشحن عبر الأنهار وإضافة ضغوط جديدة على الشحن البحري والبري في أوروبا فيما تصل تداعيات ذلك إلى مختلف دول العالم مع ارتفاع أسعار الشحن البري والبحري والجوي. وضرب الجفاف منسوب المياه في نهر الراين الذي يعد أهم مسار تجاري في اوروبا بطوله البالغ 1232كيلومتر.

يلفت ريتشارد ماثيوز ، رئيس الأبحاث في E.A. جيبسون شيب بروكرز المحدودة، قائلا:” إن أسعار أفراماكس ستظل مرتفعة على الأرجح في الأشهر المقبلة لأنه من غير المرجح أن تتغير التدفقات العالمية بشكل كبير طالما أن العقوبات ضد روسيا لا تزال سارية” مشيرًا إلى تهديد وحيد وهو خطر

الركود العالمي الذي قد يحد من الطلب على النفط ، وبالتالي يخفض أسعار الناقلات.

وقفزت الأرباح اليومية لسفن أفراماكس Aframax المتجهة من الخليج الأمريكي إلى شمال أوروبا إلى 57000 دولار هذا الأسبوع ، وفقًا لبيانات بورصة البلطيق التي رصدتها بلومبرغ. تحمل هذه الشحنات ما يقرب من 600000 برميل من النفط الخام ، ويمثل هذا السعر زيادة بمقدار اثني عشر ضعفًا عن بداية العام.

وارتفعت الأسعار بفضل تدفقات النفط الخام الروسي التي تم إعادة توجيهها في الغالب إلى آسيا في الأشهر منذ بدء الحرب في أوكرانيا. ابتعد المشترون الأوروبيون إلى حد كبير عن خام الأورال الروسي وواجهوا صعوبة في سد الفجوات وسط ضيق السوق ، على الرغم من تدخل الولايات المتحدة كمورد كبير.

وحولت أسابيع من الطقس الجاف العديد من الأنهار و الممرات المائية الرئيسية في أوروبا إلى جداول تجري فيها كميات قليلة من المياه، مما شكل مخاوف كبيرة للمصانع ومحطات الطاقة الألمانية التي تعتمد على شحنات الوقود والفحم وشحن القمح والسلع الأخرى وسط أزمة طاقة تلوح في الأفق.

وستستفحل أزمة الشحن مع مصاعب مرور السفن في تلك الأنهار التي تجف مياهها يوميا ، مما سيجعل التباطؤ الاقتصادي أكثر احتمالا من أي وقت مضى. يعتبر نقل البضائع عبر الممرات المائية الداخلية أكثر أهمية في ألمانيا منه في العديد من دول أوروبا الغربية الأخرى ، وفقًا لشركة كابيتال ايكونومكس.

وتتأثر مساحات تبلغ 63٪ من الأراضي في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة من الجفاف بحسب تحذيرات مرصد الجفاف التابع للاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي – وصدر هذا الرقم قبل إعلان المملكة المتحدة عن الجفاف في ثمانية من أصل 14 منطقة، وتتوالى التنبيهات لمناطق جديدة كل يوم.

وأفادت نشرة يومية صادرة عن إدارة الممرات المائية والشحن الفدرالية الألمانية، بأن منسوب الماء في الممر المائي الرئيسي في نهر الراين وصل لمستويات منخفضة بدرجة غير عادية في هذه الفترة من العام، ويُقدَّر أنها ستشهد انخفاضاً آخر بمقدار 10 – 15 سنتيمتراً خلال الأيام الثلاثة أو الأربعة القادمة.

ولايمكن للنقل البري في ألمانيا تقديم بديل مناسب نظرا لأن حمولة السفينة النهرية تقارب 1000 طن من القمح، وسيستدعي نقل ذات الشحنة براً قرابة 40 شاحنة.