by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

الجزيرة سرحت الإعلامي عبد الصمد ناصر بسبب تغريدة على تويتر

by سامر باطر

أعاد المذيع المغربي عبد الصمد ناصر تثبيت تغريدة نشرها على تويتر بعد أن أنهت شبكة «الجزيرة» القطرية مؤخرا تعاقدها معه (عمل قرابة 26 سنة في المحطة) بسبب تلك التغريدة، و انتشر وقتها وسم على تويتر بإسم ناصر، وراحت التحليلات حول أسباب خروجه من الشبكة القطرية تشير أن سبب انتهاء تعاقد ناصر مع «الجزيرة»، يعود إلى تغريدة على تويتر رفض إزالتها ويدافع فيها عن المرأة المغربية وهو ما يؤكده اليوم إعلامي مصري نشر التغريدة المذكورة التي أعاد عبد الصمد تثبيتها على تويتر .

وكان عبد الصمد ناصر يعمل كمقدّم لنشرات الأخبار في المحطة التي تتخذ من الدوحة مقرّاً لها ويشير في حسابه على تويتر أنه بدأ عمله بالجزيرة منذ 1997.

وتفرض وسائل الإعلام المعروفة مثل بي بي سي سياسة حيادية صحافييها لتمنع التصريح بميولهم ومواقفهم من التيارات والأحزاب السياسية وغيرها.

لماذا استغنت بي ان سبورتس عن نخبة مذيعيها؟
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سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...