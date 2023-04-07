كرم مدير الشؤون الدينية لولاية البرج الجزائرية لخضر فنيط، الشيخ وليد مهساس، بعد المشهد العفوي مع القطة أثناء الصلاة. يأتي ذلك بعد انتشار مقطع فيديو للشيخ وليد مهساس وتركيزه أثناء الصلاة رغم صعود القطة على كتفه وتقلبيه في لقطة عفوية بحسب ما أشارت تقارير صحفية.

وأظهر الفيديو قيام الشيخ مهساس بحمل القطة على كتفه واحتضانها أثناء الصلاة. ويقوم مهساس ببث مباشر لصلاة القيام خلال رمضان عبر صفحته على فيسبوك وكانت الكاميرا تسجل البث والتقطت حادثة القطة حين نشر المشهد الذي تناقله كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي وظهر لحظات تسلل قطة إلى مسجد في الجزائر وذهابها مباشرة نحو إمام الجامع وقفزها إلى كتفه لكن لم تطرف عين وتابع التلاوة وكأن شيئا لم يكن.