الجزائر: الحكم بالسجن مدى الحياة لـ49 شخصاً بتهمة إحراق مواطن

قضت محكمة جزائرية، بإعدام 49 شخصا لإدانتهم بإحراق مواطن والتنكيل بجثته في منطقة القبائل في عام 2021، غير أن الأحكام ستخفّض إلى السجن مدى الحياة بسبب وقف تنفيذ أحكام الإعدام في البلاد، الذي يسري منذ عام 1993.

متهمون آخرون

وأشارت الوكالة إلى أن المحكمة أصدرت أيضا أحكاما تتراوح ما بين:

السجن 10 سنوات وسنتين سجنا نافذا بحق 28 متهما.

غرامات مالية تتراوح ما بين 100 ألف و200 ألف دينار جزائري.

براءة 17 متهما آخرين.

ملابسات الحادث

توجّه جمال بن إسماعيل إلى بلدة نايث إيراثن بولاية تيزي وزو ؛ للمشاركة في إخماد حرائق غابات حصدت خلال أسبوع أرواح 90 شخصا على الأقل في أغسطس من العام الماضي.

إلى بلدة ؛ للمشاركة في إخماد حرائق غابات حصدت خلال أسبوع أرواح 90 شخصا على الأقل في أغسطس من العام الماضي. عند علمه بأن بعض سكان البلدة اشتبهوا في ضلوعه في إشعال الحرائق، سارع إلى تسليم نفسه للشرطة

حشد من المواطنين الغاضبين انتزعوه من أيدي قوات الأمن وعذّبوه وأحرقوه حيًّا ومثّلوا بجثّته.

أثارت الواقعة، حينها، موجة سخط في جميع أنحاء البلاد والعالم العربي، تصدر على إثرها وسم العدالة لجمال بن اسماعيل مواقع التواصل الاجتماعي.

وثق رواد مواقع التواصل مقاطع الفيديو والصور التي تدين المتهمين، مما ساعد في تنفيذ حملة اعتقالات في عدة مناطق من البلاد، كما سُلم بعض الضالعين في قتل الشاب إلى الشرطة من قبل أسرهم.