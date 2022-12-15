فادي طنّوس by فادي طنّوس

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الجامعات العربية: جامعة الملك عبد العزيز في السعودية أفضل جامعة عربية

فادي طنّوس by فادي طنّوس

أظهرت دراسة عن أفضل الجامعات العربية لعام 2023، أعدتها مجلة “تايمز للتعليم العالي” (Times Higher Education) البريطانية، استحواذ المملكة العربية السعودية على ستة مراكز ضمن قائمة العشرة الأوائل.

ترتيب أفضل جامعات في العالم العربي:

  1. جامعة الملك عبدالعزيز (السعودية)
    2. جامعة الملك فهد للبترول والثروة المعدنية (السعودية)
    3. جامعة قطر (قطر)
    4. جامعة الملك سعود (السعودية)
    5. جامعة الشارقة (الإمارات)
    6. جامعة الإمارات (الإمارات)
    7. جامعة أبوظبي (الإمارات)، وجامعة الفيصل (السعودية)
    9. الجامعة الأميركية في بيروت (لبنان)، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (السعودية)، جامعة حائل (السعودية)، وجامعة خليفة (الإمارات)

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وعلى الصعيد العالمي حافظت جامعة أوكسفورد البريطانية على صدارة ترتيب الأفضل عالمياً متقدمة على جامعات عريقة أخرى مثل هارفارد وكمبريدج وستانفورد.

ترتيب أفضل جامعات العالم:

  1. جامعة أكسفورد (بريطانيا)
  2. جامعة هارفرد (الولايات المتحدة)
  3. جامعة كمبريدج (بريطانيا)
  4. جامعة ستانفورد (الولايات المتحدة)
  5. معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (الولايات المتحدة)
  6. معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (الولايات المتحدة)
  7. جامعة برينستون (الولايات المتحدة)
  8. جامعة كاليفورنيا (الولايات المتحدة)
  9. جامعة ييل (الولايات المتحدة)
  10. إمبريال كوليدج لندن (بريطانيا)
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