الجامعات الرقمية صورة للتحول الاقتصادي في السعودية

مشاعل العنزي – أريبيان بزنس:

أكد ناصر بن إبراهيم المحيميد رئيس جامعة الجميع الذكية، ومؤسسة تعليمية بين السعودية والإمارات، أن الاستقلال المالي للجامعات في السعودية يساهم في دعم الاقتصاد المحلي في البلاد.

وأشار المحيميد في حديث ل”اريبيان بزنس” ان هذا التوجه يساهم في تقوية الجامعات بتهيئة السبل لها بالاعتماد على مداخيلها الخاصة وتوجيه ميزانية الجولة في دعم المشاريع التنموية في البلاد. موضحا ان الجامعات السعودية باتت تهتم كثيرا بمتطلبات سوق العمل من خلال اختيار التخصصات المطلوبة في السوق وبالتالي تهيئة الطلاب لسوق العمل. كما تطرق للعديد من الجوانب المتعلقة بالاقتصاد السعودي من خلال الحوار التالي: بعد توجه الجامعات والمؤسسات التعليمية للاعتماد الذاتي من خلال الرسوم الدراسية واستثمار مقراتها، كيف ترون تأثيرات ذلك في دعم الاقتصاد المحلي والمحافظة علي الميزانية العامة للدولة ورفعة جودة التعليم؟

الاستقلال الإداري والمالي للجامعات هو مرحلة حتمية للنضوج المؤسسي بعد عقود من دعم ورعاية الدولة رعاها الله. فنماذج العمل السابقة لا تدعم تطلعات ومستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تتبنى استراتيجيات التعليم الجديد والتوسع الإقليمي والدولي وتوسيع قاعدة العملاء وتطوير الخدمة ورفع درجة ارتباط مخرجات التعلم بالصناعات وسوق العمل بالإضافة الى الاستفادة من الثورة في مجال الاتصالات والتقنية, ومنح تلك الجامعات الاستقلالية وتوجيهها للاعتماد الذاتي هي خطوة جريئة في المسار الصحيح تمكن تلك الكيانات من العمل في أطر تشريعية مرنة تساعدها على التكيف مع التغيرات التي تطرأ في سوق العمل, بالإضافة الى العائد الاقتصادي المتعلق بالمساهمة في الناتج المحلي وتوليد الوظائف والمنافسة في خلق المعرفة والمساهمة في تطويرها بما يعود على تلك الكيانات من فائدة.

بعد توجه الجامعات والمؤسسات التعليمية للاعتماد الذاتي من خلال الرسوم الدراسية واستثمار مقراتها، كيف ترون تأثيرات ذلك في دعم الاقتصاد المحلي والمحافظة علي الميزانية العامة للدولة ورفعة جودة التعليم؟ الاستقلال الإداري والمالي للجامعات هو مرحلة حتمية للنضوج المؤسسي بعد عقود من دعم ورعاية الدولة رعاها الله.

فنماذج العمل السابقة لا تدعم تطلعات ومستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تتبنى استراتيجيات التعليم الجديد والتوسع الإقليمي والدولي وتوسيع قاعدة العملاء وتطوير الخدمة ورفع درجة ارتباط مخرجات التعلم بالصناعات وسوق العمل بالإضافة الى الاستفادة من الثورة في مجال الاتصالات والتقنية, ومنح تلك الجامعات الاستقلالية وتوجيهها للاعتماد الذاتي هي خطوة جريئة في المسار الصحيح تمكن تلك الكيانات من العمل في أطر تشريعية مرنة تساعدها على التكيف مع التغيرات التي تطرأ في سوق العمل, بالإضافة الى العائد الاقتصادي المتعلق بالمساهمة في الناتج المحلي وتوليد الوظائف والمنافسة في خلق المعرفة والمساهمة في تطويرها بما يعود على تلك الكيانات من فائدة. كيف ترى وضع إدارة المشاريع في المملكة وما هو تقييمك لكفاءات الشباب السعودي في المجال؟ تعيش المملكة ثورة وانطلاقة في مسيرة التحول، وعلى كافة الأصعدة وجميع الاتجاهات. وتتطلب حالة التحول في لأي كيان نموذج قيادي استثنائي يخلق الرغبة لدى فرق العمل في تبني الرؤى وتوحيد الجهود، ذلك النموذج هو ما تجسد في شخص سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله. ولأن التحول لأي كيان أساسه التغيير الذي يعتبر مسوّغ المشاريع، نجد أنه من المنطقي أن تحظى إدارة المشاريع في المملكة بالزخم والدعم المباشر وغير المباشر من القيادة. ورغم ضعف هذا الكادر في بدايات انطلاق “رؤية المملكة” إلا أن التطور كان متسارعا. فعلى سبيل المثال وفق أخر ما نُشر يوجد في العالم ما يزيد عن مليون مهني مرخص من معهد إدارة المشاريع ينتمي هؤلاء الى أكثر من 214 دولة، ترتيب المملكة في تلك القائمة هو “السادس” قبل العديد من الدول التي يفوق تعداد سكانها أضعاف عدد سكان المملكة، هذا الترتيب السادس المتقدم كان قبل أقل من عقد في مراتب متأخرة جدا. أما ما يتعلق بالكفاءات السعودية فهي دون أدنى شك تعتبر الأكثر تميزا في مجال المشاريع والمجال الإداري بشكل عام. فبرامج الابتعاث التي رعتها الدولة لآلاف الطلاب وبرامج التدريب المهني التي قدمتها الجهات المعنية والحراك المستمر باتجاه أهداف الرؤية من قبل كافة الجهات الحكومية والخاصة والاستثمار والشركات الدولية التي التحقت بسوق العمل في المملكة بالإضافة الى طبيعة الشباب السعودي المتطلع دائما الى التقدم كل ذلك انعكس على الكفاءة الإدارية لديهم. وجهة نظري الشخصية أرى أن الشباب السعودي على وجه العموم هم الأكثر تميزا بطبيعتهم وبتأهيلهم عن الآخرين في العالم العربي مجال المشاريع. حدثنا عن “جامعة الجميع الذكية” ونموذج عملها؟ جامعة “الجميع الذكية” هي كيان تعليمي رقمي بنموذج عمل فريد مسجل ومرخص تشغيليا في دولة الامارات الشقيقة ومسجل بالمملكة العربية السعودية يقدم كافة برامجه التعليمية عن بعد باعتمادات اكاديمية ومهنية. ويسعى الى التوسع قاريا من خلال الاستحواذ أو التأسيس.

الجامعة تمثل الجيل الخامس من نماذج عمل الجامعات فلسفتها هي أن ” العلم والتعلم حقٌ للجميع، ويتحمل أفراد المجتمعات مسؤولية حفظ هذا الحق” ورسالتها هي ” نقل المعارف وتشجيع الابتكار وتقديم برامج التعليم عالي بمحتوى ذو جودة وبأسعار رمزية تناسب الجميع”. هذه الفلسفة وتلك الرسالة التي تكاملت مع النموذج العصري الحديث للجامعة كانت نتيجة حتمية متوقعة لحالة التحول التي يقودها سمو ولي العهد. فالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية تحتم على كافة القطاعات بما فيها قطاع التعليم العمل على تطوير نماذج العمل. ماهي نصيحتكم للشباب المهتمين بالعمل في مجال إدارة المشاريع، وماهي الشهادات المهنية التي ترى أنها تضيف لكفاءات مدير المشروع؟ نصيحتي لنفسي ولهم هي الثقة بالقيادات والرؤية والايمان بأن الريادة في هذا المجال كانت ولا تزال لهم. وأن كافة العلوم والمعارف في أي مجال أو تخصص لا قيمة لها إن لم تُسخر لتحقيق الأهداف على الواقع. وأننا مقبلين بإذن الله على مستقبل مشرق تلوح بشائره مع كل منجز يتم الإعلان عنه.