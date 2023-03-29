لبنان.. التوقيت الصيفي بدءاً من منتصف ليل اليوم

تنتهي منتصف ليل اليوم الأربعاء معضلة رافقت اللبنانيين على مدى الأيام القليلة السابقة والمتعلقة بالساعة، وأي توقيت يعتمدون في حياتهم اليومية ودوامات أعمالهم ومواعيدهم والتزاماتهم.

وشهد لبنان اختلافا كاد يتسبب باندلاع إشكالات ذات طابع طائفي بعدما انقسم أبناء الوطن الواحد بين مرحب بقرار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعدم اعتماد التوقيت الصيفي حتى انتهاء شهر رمضان المبارك ومعارض له، بحجة أن القرار متسرع ولا مسوغ قانوني له وأنه سيؤثر على حركة الطيران والتزامات لبنان بمعاهدات ومواثيق حول اعتماد نظام التوقيت العالمي.

وعاد ميقاتي عن قراره على أن يسري العمل بالتوقيت الصيفي بدءا من منتصف ليل اليوم ليخمد فتنة طائفية كانت قاب قوسين أو أدنى من الاشتعال.

وعاش اللبنانيون الأيام الأخيرة بعد صدور المرسوم الأول فترة من الضياع، بعد أن قرر بعضهم عدم الانصياع وأضافوا ساعة إلى توقيتهم حتى بات أبناء شارع واحد أو حتى مبنى واحد يستعملون توقيتين مختلفين، وذلك بحسب انتمائهم الديني والطائفي.

لمصلحة من أثير موضوع التوقيت الصيفي في لبنان؟

فقد شعر المسيحيون أن القرار اتخذ خدمة لمصالح المسلمين في شهر رمضان المبارك، بينما صوره بعض المستفيدين أن الطرف الرافض يريد أن يصوم المسلمون ساعة إضافية وفق ما قاله ميقاتي نفسه في كلمته خلال جلسة مجلس الوزراء حينما زعم أنه يريد اراحتهم من ساعة صوم اضافية، علما أن الصيام غير مرتبط بالتوقيت الزمني وإنما بصلاتي الفجر والمغرب المعتمدتين على حركة الشمس والقمر.

وتحول الأمر إلى صراع على وسائل التواصل الاجتماعي اشترك فيه مؤيدون ومعارضون من الطرفين من كافة الأطياف الاجتماعية والثقافية لتحليل وتعليل الأمر واستخدمت كل جهة حججها لتبرير موقفها، وكان الطرف الثالث الذي لم يأخذ أنصاره أمر تقديم الساعة من عدمه على محمل الجد، معتبرين أنه مجرد أداة يستخدمها الحكام للإلهاء بهدف تمرير صفقات مشبوهة وحولوا الأمر إلى لوحة كاريكاتورية هزلية ناقدة للمستوى المتدني من التفكير الذي بلغه شركاؤهم في الوطن.

وبعد اتخاذ ميقاتي لقراره الثاني الذي ألغى الأول، انتشرت أيضا موجة من التعليقات الساخرة التي تساءلت ما إذا كان المسيحيون فازوا على المسلمين في المعركة أو أن الفرصة لا تزال مواتية أمامهم لتسجيل الانتصار.

وينتقل لبنان عادة منتصف ليل آخر يوم سبت من شهر آذار/ مارس في كل عام إلى التوقيت الصيفي بزيادة الساعة 60 دقيقة، وتعود عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الوراء عند منتصف ليل آخر سبت من شهر تشرين الأول/ أكتوبر عملا بالتوقيت الشتوي.

ويعود تعديل التوقيت في لبنان، صيفيا وشتويا إلى العام 1940، قبيل نيل لبنان لاستقلاله وكان يصدر مرسوم تعديل التوقيت بناء على قرارات تصدر عن المفوض السامي الفرنسي