التوظيف مفتوح لدى 70% من الشركات الإماراتية

أشارت دراسة حديثة عن الوظائف في دولة الإمارات واتجاهات التوظيف إلى أن 70% من الشركات في الدولة (7 من كل 10) فتحت باب التوظيف في 2023. كما قالت الدراسة إن 86% من الموظفين العاملين في الدولة لديهم توقعات إيجابية للسنوات الخمس القادمة بشأن سوق العمل.

جاء هذا خلال فعاليات مؤتمر «الموارد البشرية» الذي اختتم أعماله في دبي، وحضره كبار المختصين في مجالات الموارد البشرية والقادة وصناع القرار، ومديري تنقل الكفاءات الذين مثّلوا كبريات الشركات في مختلف التخصصات والقطاعات من جميع أنحاء المنطقة.

كما أشار المؤتمر الذي نظمته شركة «رايتر ريلوكيشنز»، إلى أن دولة الإمارات أحرزت المركز الأول عربياً في تقرير المواهب العالمية 2022 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية. وتقدّمت في تقرير هذا العام بمركزين على الصعيد العالمي عن ترتيبها في العام الماضي والذي صنّف 63 اقتصاداً في جذب المواهب والاحتفاظ بها.

وتعد الإمارات من بين أفضل الدول من حيث الاستعداد لتلبية احتياجات سوق العمل من المهارات والخبرات، من خلال تأسيس بيئة صديقة للأعمال تساعد على جذب الخبرات والأيدي العاملة الماهرة والاحتفاظ بها.

كما أحرزت دولة الإمارات تصنيفاً متقدّماً في العالم لجهة توفر الموظفين الأجانب ذوي المهارات العالية لضريبة الدخل الصفرية، وتوافر العمالة الماهرة، وكبار المديرين من ذوي الخبرة الدولية، وأعداد كبيرة من الخريجين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والهندسة والرياضيات والعلوم الطبيعية.

وقال سيمون ماسون، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «رايتر ريلوكيشنز»: «من خلال تجربتنا كشركة تنقلات عالمية، رأينا زيادة ملحوظة في أعداد المنتقلين إلى دبي. وفي السنوات الأخيرة برزت دولة الإمارات كقطب عالمي للكفاءات والعمالة الماهرة، مع استحداث الإقامة الذهبية وتأشيرة الإقامة الخضراء، وتأشيرة السياحة متعددة الدخول، وتأشيرة التقاعد، وغيرها من العوامل الجاذبة للمواهب. وهدف مؤتمر «المواهب البشرية» هو تعزيز المكانة العالمية لدولة الإمارات كمركز عالمي للمواهب، كما قدّم المؤتمر شرحاً للعوامل التي تجعل دولة الإمارات واحدة من الوجهات المفضلة للعمل والحياة”.