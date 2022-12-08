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التوطين في وظائف الإمارات: تشديد على تطبيق القواعد لتفادي الغرامات الجديدة

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أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات أن قرار مجلس الوزراء الصادر في مايو 2022 والمتعلق برفع نسبة 2 % من المواطنين العاملين في شركات القطاع الخاص التي تضم 50 موظفا فأكثر معني بالوظائف المهارية.

وأوضحت الوزارة – في تغريدة عبر حسابها على تويتر – أنها تراقب عن كثب الإجراءات التي تتبعها الشركات في ما يتعلق بالتوطين، ونوعية الوظائف التي يتم طرحها، بحسب وكالة الأنباء الرسمية

وشددت الوزارة على أهمية أن يكون التوطين يستهدف الوظائف المهارية من أجل تحقيق مستهدفات التوطين وتفاديا للغرامات المقرر تطبيقها ابتداء من يناير 2023 في حق الشركات غير الملتزمة.

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