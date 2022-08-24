التنويع ضرورة في عمليات التطوير العمراني في الخليج

تتميز المدن الخليجية الكبرى بآفاقها الرحبة التي تزينها المباني الحديثة والشاهقة والتصاميم الهندسية الفريدة التي تعكس مدى التطور الذي وصلت إليه، إلا أنه وبالرغم من ذلك، تبرز الحاجة لاعتماد تطوير ممنهج لمشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء المنطقة. وتتطلب نماذج تطوير البنية التحتية في دول الخليج الاعتماد على التنويع وإحداث تغييرات في بعض السياسات المتبعة حالياً إذا ما أرادت مواصلة مسيرة النمو والتطور العمراني.

في الواقع تشهد عملية تطوير البنية التحتية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي تسارعاً في وتيرتها. وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة الاستثمار على نحو مكثف في بنيتها التحتية، بينما تستمر المملكة العربية السعودية ودولة قطر بدورهما بضخ استثمارات كبيرة لتطوير البنية التحتية عبر قطاعات مختلفة، وأعلنت مملكة البحرين أيضاً عن خطط طموحة في هذا الإطار خلال السنوات المقبلة. وقد وضعت حكومات هذه الدول بالفعل أسس متينة لمشاريع جديدة من المتوقع أن تبصر النور خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة.

ومع ذلك، قد يتساءل البعض، ما المشكلة أو أين تكمن التحديات التي ربما تواجه دول الخليج في خططها نحو تطوير البنية التحتية التي تلبي متطلباتها المستقبلية؟ فمع التطورات المتسارعة والاستثمارات الضخمة، قد يكون من الصعب رؤية مكامن الضعف، وهذا في حد ذاته جزء من المشكلة.

المشكلة

على الصعيد العالمي، يضطلع القطاع العام عادةً بتطوير مشاريع البنى التحتية للمدن، ومع ذلك فإن الجهات الحكومية وما تمتلكه من موارد ليست دائماً الخيار الأكثر كفاءة لتطوير مشروعات البنية التحتية، نظراً للتكاليف الباهظة التي يمكن أن تنتج فضلاً عن التأخر في تسليم المشاريع وتضييع العديد من الفرص التي يمكن الاستفادة منها. بكل تأكيد هناك العديد من الاستثناءات الملحوظة، كما هو الحال مع سنغافورة ودبي (اللتين نجحتا في تحقيق نجاحات قياسية ونتائج فعالة مماثلة لتلك التي تحققها الشركات الخاصة).

إذا كان الأمر كذلك، لماذا إذن تتحمل الحكومات مسؤولية تطوير الطرق والمرافق وغيرها من المشاريع الضخمة؟ أولاً، تعتبر النفقات المالية الأولية على مشاريع البنية التحتية هائلة، بالمقابل يمكن أن تستغرق عملية الحصول على عوائد ملموسة من هذه المشاريع العقدً أو العقدين من الزمن. ثانياً، غالبًا ما تكون هذه العوائد غير مباشرة، وتأخذ أشكالاً أخرى مثل خلق فرص العمل، أو تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، أو توليد الإيرادات الضريبية. وبالنسبة للحكومات، يعتبر ذلك منطقياً تماماً، لكن بالنسبة لمؤسسات القطاع الخاص فإنها ببساطة لا تستطيع الانتظار عشرات السنين لاسترداد أموالها.

الحل

هناك بعض المبادئ الأساسية التي يمكن تطبيقها على مستوى المنطقة لجعل الشراكات بين القطاعين العام والخاص مفتاحاً لتسخير إمكانات البنية التحتية التي تنسجم مع متطلبات المستقبل.

المبادئ الأساسية الثلاثة

تعيين الطرف المناسب مسؤولاً عن إدارة المخاطر: في أي مشروع، إذا تم تكليف الطرف الخطأ بمعالجة المخاطر والتعامل معها، فإن التكلفة الإجمالية للمشروع سترتفع. ضمان الإيرادات: من المهم أن تضمن الحكومات الحد الأدنى من الإيرادات المناسبة للقطاع الخاص. على سبيل المثال، في حالة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء بوابات تعرفة مرورية، لا يمكن مطالبة الشركة الخاصة بضمان حركة المرور عبر تلك البوبات. ويجب على الحكومة تقدير عدد المركبات المتوقع مرورها، وإذا كان الرقم الحقيقي أقل من ذلك، فعليها دفع مبلغ محدد لشريكها من القطاع الخاص. إقرار واعتماد لوائح مطمئنة للجميع: تستمر في كثير من الأحيان مشاريع تطوير البنية التحتية لمدة 10 أو 20 أو حتى 25 عاماً، ونتيجة طول المدة، يمكن أن تتأثر شركات القطاع الخاص المسؤولة عن هذه المشاريع، لذلك يجب على الحكومات منح الثقة لشركات القطاع الخاص من خلال الوفاء بالتزاماتها واعتماد اللوائح القوية وسياسات التأمين، فضلاً عن تغيير طريقة التفكير والتعامل بما يساهم في تعزيز ثقة الشركات الخاصة.

المملكة العربية السعودية…نموذجاَ

في العام الماضي، عملت حكومة المملكة العربية السعودية على فهم واستيعاب أسباب عدم تحقيق الشراكات بين القطاعين العام والخاص النتائج المرجوة منها في السابق، وبدأت في تطوير السياسات والأطر المناسبة لوضعها على المسار الصحيح.

فقد أعلنت المملكة العربية السعودية حتى الآن عن إجمالي 18 مشروعاً قائماً على الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بقيمة إجمالية تبلغ 42.9 مليار دولار – ومن المرجح أن يتبعها المزيد حيث تسعى الحكومة جاهدة لتحقيق طموحاتها في التنويع الاقتصادي. وفي الحقيقة، تشكل الشراكات بين القطاعين العام والخاص مكوناً رئيسياً من مكونات برنامج التحول الوطني الذي يهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 40% في عام 2016 إلى 65% في عام 2030.

الطريق نحو المستقبل

قد تكون المنهجيات التي تقودها الدول في ما يتعلق بالاستثمار في البنية التحتية غير مثالية ولكن مع تضافر الجهود لإعادة التوازن بين مصالح القطاعين العام والخاص، فإن الإمكانات التي يمكن تحقيقها لا حدود لها. وكخطوة أولى، تقع المسؤولية على عاتق القطاع العام لاتخاذ زمام المبادرة والشروع في تعزيز أوجه التعاون – وتوفير الحوافز والضمانات التي تحتاجها شركات القطاع الخاص.