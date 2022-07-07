التنمية تعلن عن استحواذ تايسون الأمريكية على حصص في شركتين تابعتين لها

أعلنت شركة “التنمية” الغذائية عن توقيع اتفاقية تستحوذ بموجبها شركة تايسون العالمية القابضة الأمريكية على حصة ملكية في الشركات التابعة لها، كشركة التنمية الزراعية وشركة تصنيع الأغذية الممتازة، وذلك مقابل 70 مليون دولار أي ما يقارب 262.6 مليون ريال.

وأوضحت “التنمية” في بيان لها، أن ملكية الشركة ستكون بعد الصفقة 85% في شركة التنمية الزراعية و40% في شركة تصنيع الأغذية الممتازة.

وأشارت إلى أنها ستعلن عن أي تطورات أخرى تتعلق بهذه الصفقة في الوقت المناسب.

وأفادت “التنمية” بأنه سيتم بيع 15% من حصتها في شركة التنمية الزراعية و60% من حصتها في شركة تصنيع الأغذية الممتازة لتايسون. ومن المتوقع إتمام الصفقة فور الانتهاء من استيفاء الشروط المتعارف عليها لإتمام مثل هذه الصفقات بما في ذلك ضوابط الاندماج المطلوبة والحصول على الموافقات النظامية الخاصة بذلك. وفور إتمام الصفقة، سيقوم الشركاء بإبرام اتفاقية شركاء فيما يتعلق بملكية وإدارة وتشغيل كل من شركة تصنيع الأغذية الممتازة وشركة التنمية الزراعية.