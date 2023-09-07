أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن فتح خدماته أمام موظفي القطاع الخاص بعد أن كانت محصورة بموظفي القطاع الحكومي وبهذه الخطوة سيستفيد موظفو القطاع الخاص من الدعم المادي والتسهيلات مثل التمويل الاجتماعي أو دعم العمل الحر.





وسيعمل البنك على تطوير منصة” جسور” الخاصة بالجهات الحكومية سابقا لتكون منصة تشمل جميع القطاعات في السعودية.





وأطلق بنك التنمية الاجتماعي الهُوية الجديدة لمنصة “جسور”، وتوسيع نطاق خدماتها لشريحة أكبر تمتد لمنسوبي الشركات والمنشآت المدرجة في سوق الأسهم السعودية في القطاع الخاص؛ في خطوةٍ من شأنها، الوصول لأكبر عدد من الشرائح المستهدفة من برامج التمويل الميسّر.





وبلغ حجم تمويل المنشآت التي خصصها البنك لتمويل روَّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة وممارسي العمل الحر خلال الأعوام الثلاثة المقبلة 24 مليار ريال، وذلك من خلال منتجات وبرامج تستهدف تمكين روَّاد الأعمال من ممارسة أعمالهم، ودعمهم للإسهام في تفعيل الاقتصاد الوطني، وخلق مجتمع حيوي ومنتج.





ويمكن للتحديث الجديد، معالجة أحد التحديات التي تواجه منسوبي هذا القطاع في الحصول على التمويل مما يوفر بيئة إيجابية لجميع العاملين فيه، والتوسع في تنفيذ أجندة التنمية الشاملة للقطاع لدعم النمو الاقتصادي.





كما تقدم المنصة بهُويتها الجديدة خدمات ومميزات تمويلية تضمن تسهيل طلبات التمويل والدعم لمنسوبي الشركات والمنشآت المستهدفة؛ لتتحول بذلك إلى منصة تشمل القطاعات الثلاثة في المملكة، تستهدف من خلال برامجها رفع الإنتاجية الاقتصادية، وفق منتجات وحلول وبدائل تمويلية معززة بخدمات مساندة تتماشى مع احتياجات القطاعات المستهدفة.





وتشمل الهُوية الجديدة تطوير خدمات المنصة وتوسيعها، وإعادة بناء هُويتها بطريقة تتناسب مع طبيعتها الحالية مجسدةً جسوراً ممتدة بين البنك ومنسوبي الشركات والمنشآت بعد أن كانت محصورة على موظفي القطاع الحكومي وغير الربحي، وذلك لتحسين تجربة العميل، وتسهيل وأتمتة إجراءاتها لمواكبة إستراتيجية البنك في التحول الرقمي الهادفة إلى تمكين وتعزيز مشاركة مختلف القطاعات، وللإسهام في نمو الاقتصاد والتحول الوطني ضمن رؤية السعودية 2030.

#بيان_صحفي⁩ | بنك التنمية الاجتماعية يوسِّع نطاق خدماته التمويلية من خلال منصة #جسور pic.twitter.com/a6pj1jcImz — بنك التنمية الاجتماعية (@SDB_sa) September 6, 2023









