السباق إلى التنقل المشترك ليس في عداد المستقبل فقط، بل هو يبدأ الآن.

بقلم: نيكولاس واتسون، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي، يودرايف (Udrive)

لا يخفى على أحد أن معظم المهنيين والأيدي العاملة في العالم قد سألوا أنفسهم – ورؤساءهم في العمل – لماذا يحتاجون إلى قضاء ساعات في الاختناقات المرورية التي لا تنتهي، خاصة في أوقات الذروة، لمجرد قضاء يوم أمام شاشة الكمبيوتر.

ومع ذلك، تصرّ العديد من الشركات في جميع أنحاء العالم على أن العمل بعيداً عن المكتب إلى أجل غير مسمى ليس خياراً على الإطلاق.

ولكن نظراً لأن المهنيين، وخاصة جيل الألفية، قد اعتادوا على المرونة، حيث يطالب الكثيرون بها كشرط للتوظيف، تضطر الشركات إلى مقابلتهم في منتصف الطريق وتغيير ثقافة العمل لمنع المواهب والقدرات من ترك العمل لديهم والانضمام لشركات أخرى تلبي احتياجاتهم.

هناك نقطة أكبر يجب توضيحها، فعلى الرغم من استمرار هذا التحول الاجتماعي، سيظل التنقل التقليدي غير مستدام وغير متوافق مع المستقبل الذي نتطلع إليه.

لا يقتصر الازدحام الشديد على الطرق السريعة بمساراتها المتعددة على مجرد التأثير السلبي والضغط على رفاهيتنا وجودة حياتنا، بل يفرض تحولاً ثقافياً كبيراً بين القوى العاملة ككل.

تسبب نموذج التنقل الحالي، ولا يزال، في خلق خلل كبير في بيئاتنا.

يستخدم تسعة من كل 10 أشخاص (92٪) في المملكة العربية السعودية حالياً سيارة خاصة للذهاب إلى العمل أو المدرسة، مما يؤثر على جودة الهواء، ويتسبب بزيادة الازدحام المروري وانخفاض قابلية العيش في المناطق الحضرية.[1]

ونظراً لأن أزمة المناخ تتصدر جداول الأعمال العالمية والخليجية، ولا سيما مع استعداد المنطقة لاستضافة قمة المناخ COP28 في الإمارات العربية المتحدة في عام 2023، فهناك الآن حاجة ملحة لإعادة التفكير في أنماط التنقل الحالية لدينا وتحديدها والعمل على تحويلها بشكل أساسي.

يلعب التنقل المشترك دوراً رئيسياً في هذا التحول.

تحتاج مدن دول الخليج التي تم بناؤها في الأصل حول الاعتماد على السيارات إلى أن تسارع بالوفاء بتعهداتها نحو تحقيق انبعاثات صفرية، كما أننا بحاجة إلى حلول تسمح للناس بالتنقل بطرق أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة والمسؤولية البيئية.

بينما يشكل التنقل الخاص حوالي 30٪ من إجمالي عمليات التنقل في المدن العالمية الكبرى مثل لندن وسنغافورة وستوكهولم، فإن متوسط دول مجلس التعاون الخليجي أكبر من ذلك بكثير، خاصة وأن لدى مدينة الرياض أعلى حصة من المركبات الخاصة بنسبة 95٪.[2]

وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، تتسبب المدن الحضرية بنسبة 70٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، يمثل النقل البري 12٪ منها. [3]

كما أن علينا تبرير المبالغ الهائلة التي نصرفها على البنزين كل مرة نستخدم بها سياراتنا الخاصة.

مع توقع تضاعف عدد سكان بعض المدن مثل الرياض تقريباً هذا العقد من 7.2 مليون إلى 15 مليوناً بحلول عام 2030، يساعد التنقل المشترك في تحسين جودة الهواء والارتقاء بتجربة العمل والحياة الصحية، وزيادة إمكانية التنقل للفئة المحتاجة من المجتمع، بالإضافة إلى مساعدة الأفراد والشركات على خفض تكاليفهم بصورة عامة.

يبلغ متوسط مركبات مشاركة السيارات حالياً مقارنة بسيارات الركاب الخاصة في الرياض 0.02٪ مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 0.5٪ في المدن الكبرى.[4]

باعتبار الرياض من أكبر 40 اقتصاداً في العالم كمدينة وعلى وشك أن تصبح العاشرة بحلول عام 2030، ومع وجود أكثر من ثلثي سكان المملكة العربية السعودية تحت سن 35، يمثل هذا أيضاً فرصة كبيرة لمقدمي خدمات التنقل المشترك.[5]

لهذا السبب تختار أبرز الشركات، مثل يودرايف التوسع، في المملكة. ستلبي العمليات الجديدة الطلب المتزايد من قبل المقيمين والسياح والطلاب والشركات الناشئة في المملكة، في الوقت الذي تدعم به رؤية المملكة 2030 لتحقيق تنقل أكثر صداقة للبيئة.

في نماذج تأجير السيارات الحالية، تمتلك وكالات تأجير السيارات التقليدية السيارات وتقوم بتأجيرها على أساس يومي أو شهري أو سنوي للأفراد أو الشركات، وبذلك يتبعون الممارسات القديمة المتمثلة بتسليم السيارات للمستأجرين، وفرض ودائع مالية ورسوم إدارية باهظة لأي إضافات محتملة.

وفي الوقت نفسه، تمثل الشركات المجمعة وكالات وسيطة بين المستأجر والشاغل. يتمثل نموذج أعمالهم في اعتراض العملاء أو الوصول إليهم وتقديم واجهة أكثر كفاءة لاستئجار أو استئجار سيارة. يعمل هذا بشكل جيد عندما لا يكون هناك الكثير من المجمعين يحاولون كلهم تأمين نفس العملاء المتوقعين. بعض المجمعين هم أيضاً مشغلون للأسطول، مما يساعد في قدرتهم على تقديم إيجار ناجح للعميل.

التنقل المستدام مستقبل المملكة

تعمل مشاركة السيارة على إحلال النماذج الحالية وذلك بإزالة التفاعل البشري وامتصاص المزيد من المخاطر نيابة عن العميل من خلال عدم قبول الودائع المالية. تختلف مدة الإيجار في هذا النموذج من دقيقة واحدة إلى أيام أو أسابيع.

عادةً، تُعتبر أي فترة استئجار سيارة تزيد عن 30 يوماً “اشتراكاً”، حيث لا يقدم العميل وديعة مالية، ولكنه يلتزم بمركبة واحدة لمدة شهر أو أكثر، وهذا يُعدّ تحسيناً كبيراً لنماذج الأعمال الحالية.

وفقاً لمُخرجات “استراتيجية وتقرير” لعام 2021، من الممكن أن يضيف خفض الإنفاق على البنية التحتية، وتحسين السلامة على الطرق، وزيادة الإنتاجية، وانخفاض الانبعاثات، والمزيد من كفاءة الطاقة – كلها سمات مميزة لمشهد التنقل المستدام – 400 مليار دولار من الفائدة اقتصادية لاقتصادات الخليج بحلول عام 2040. [6]

بالنظر إلى المستقبل، ستواجه الصناعة في نهاية المطاف زيادة التحول للسيارات ذاتية القيادة، وسيقرر العملاء ما إذا كانوا يريدون أن يقودهم آلة أو شخص أو أن يقوموا بالقيادة بأنفسهم.

في هذه المرحلة، سيكون مشهد التنقل الذي نعرفه قد تغير بشكل جذري، وسيكون التكامل بين جميع اللاعبين في منظومة التنقل أمراً بالغ الأهمية.

هناك مكان للجميع في منظومة التنقل هذه، وليس فقط لشركة واحدة، للعمل معاً كجزء من حل أكبر، وتحويل التهديد الذي تواجهه طرق التنقل الحالية إلى محركات رئيسية للفرص والاستدامة والرفاهية.

وفي الختام، يظل التنقل محركاً اقتصادياً رئيسياً، وليس هناك وقت أفضل لتعزيز هذا التحول من الوقت الحالي لتمكين وتسريع التغيير الذي تحتاجه مدننا.