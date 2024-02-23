فريق التحرير by فريق التحرير

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التنافس على نشر تكنولوجيا الشحن اللاسلكي للسيارات الكهربائية

فريق التحرير by فريق التحرير
شحن لاسلكي

تتنافس شركات السيارات الكهربائية مثل تسلا وشركات صينية وأخرى كوريا على تقديم الشحن اللاسلكي في سياراتها، فيما تواجه جهود نشر تكنولوجيا الشحن اللاسلكي لمشاكل بطء الشحن والكلفة الباهظة في المشروعات اختبار لهذه التقنية بحسب بلومبرغ.

ويبدو أنك ستنتظر قليلا لتستمتع بالسهولة النسبية لشحن السيارة الكهربائية دون الحاجة لتوصيلات الكابلات، إذ أن المنافسة ستدفع بشركات السيارات الكهربائية للتفرد بتقنيات خاصة لا تتوافق بين الطرز المختلفة كما هو الحال مع تسلا التي تنوي تطوير إصدار خاص بها للشحن اللاسلكي، كما تتردد شركات السيارات بتقديم هذا الخيار خوفا من عدم توفر محطات الشحن اللاسلكي في دول عديدة.

قسم التصميم في شركة “تسلا” يعمل على إصدار النسخة الخاصة به من الشواحن اللاسلكية فيما تعمل شركات الصين وكوريا الجنوبية على دمج التكنولوجيا على سيارات الركاب الجديدة مع توجه العديد من المشاريع لتطوير شحن لاسلكية للمركبات التجارية.

كيف تعمل تقنية الشحن اللاسلكي

يعتمد شحن المركبات الكهربائية اللاسلكي نقل الكهرباء بالرنين المغناطيسي بين السيارة ولوحة الشحن لنقل الكهرباء. عندما تتلاقى لفافة الأسلاك في جهاز استقبال أسفل السيارة بلفافة أسلاك لوحة الشحن على الأرض، يلتقط جهاز الاستقبال في السيارة تلك الطاقة ويغذيها لبطارية السيارة. تشبه هذه التقنية شحن الهاتف اللاسلكي، الذي يتطلب أيضاً جهاز استقبال ولفافة أسلاك مناسبة، كما أنها ستبتلي بذات مشاكل شحن الهاتف الجوال لاسلكيا.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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