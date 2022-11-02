التمويل العقاري السكني للأفراد في السعودية يتجاوز 97 مليار ريال في 9 أشهر

بلغ حجم التمويل العقاري الممنوح من قبل المصارف السعودية للأفراد خلال أول 9 أشهر من العام الجاري 97,17 مليار ريال، وفق تحليل “أريبيان بزنس” لبيانات النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما).

وبلغ حجم التمويل العقاري الممنوح للأفراد خلال شهر سبتمبر / أيلول الماضي 9,93 مليار ريال هبوطاً من 12,69 مليار ريال خلال شهر آب / أغسطس.

وسجّلت عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد خلال شهر سبتمبر 2022 نحو 12902 عقد، هبوطاً من 16255 عقداً خلال شهر أغسطس 2022.

ووصل مجموع عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد إلى 124565 عقداً منذ بداية العام 2022 حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، وبقيمة تمويل تجاوزت 76 مليار ريال حتى شهر يوليو 2022.

وبلغت قيمة التمويل العقاري المقدم للأفراد لشراء الفلل السكنية 6,7 مليار ريال في سبتمبر هبوطاً من 8,6 مليار ريال في أغسطس 2022.

وبلغت قيمة التمويل العقاري المقدم للأفراد لشراء الشقق السكنية 2,8 مليار ريال خلال سبتمبر هبوطاً من 3,6 مليار ريال في أغسطس 2022.

وبلغت قيمة التمويل العقاري المقدم للأفراد لشراء الأراضي السكنية 396 مليون ريال في سبتمبر هبوطاً من 472 مليون ريال في أغسطس 2022.

يذكر أن إجمالي التمويل المقدم من المصارف وشركات التمويل خلال العام الماضي 2021 بلغ 206 آلاف عقد بقيمة تجاوزت 156.3 مليار ريال، فيما سجّل العام 2020 نمواً قياسياً يساوي إجمالي ما قُدم خلال 4 سنوات سابقة في عدد العقود بما يتجاوز 295,590 عقد بقيمة 140,7 مليار ريال، وخلال 2019 بلغ التمويل العقاري معدلات تاريخية تجاوزت 3,5 أضعاف ما قُدم في 2018 بنحو 179,217 عقد بقيمة 79,1 مليار ريال، فيما بلغت القروض التمويلية بنهاية 2018 نحو 50,496 عقد بقيمة 29,5 مليار ريال، وفي 2017 قرابة 30,833 عقد بقيمة 21 مليار ريال، وشهد 2016 توقيع 22,259 عقد تمويلي بقيمة 17 مليار ريال.

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