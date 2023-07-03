آفاق جديدة للخدمات المصرفية ودور التكنولوجيا في تعزيز مشاركة غير المهتمين بالقطاع المالي

كريم عازار نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في كلاوديرا.

الاقتصاد العالمي هو شبكة معقدة من المعاملات والروابط التي تعزز النمو والتوسع الاقتصادي. ومع ذلك، وعلى الرغم من أهمية الوصول إلى فوائد اقتصادية، ما يزال الملايين حول العالم بحاجة إلى تشجيعهم على المشاركة في النظام المصرفي التقليدي.

الشمولية المالية هي توفير وإتاحة الخدمات المالية للمجتمعات غير المخدمة، وهي قضية حرجة تواجه قطاع البنوك في الوقت الحالي. ووفقاً للبنك الدولي، يفتقر ما يصل إلى 1.7 مليار شخص في جميع أنحاء العالم الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية.

وأظهرت دراسة أجراها البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2020 أن 85% من البالغين في الدولة (من عمر 15 سنة فما فوق) يستخدمون وسيلة واحدة على الأقل من الخدمات المالية، بينما يظل 15% مستبعدين مالياً.

نقص الشمولية المالية يمكن أن يؤدي إلى نتائج سلبية متنوعة، بما في ذلك صعوبة التوفير للحالات الطارئة، وعدم القدرة على الاستثمار في تعليم جيد أو عمل تجاري، وزيادة التعرض للمخاطر المالية.

الوصول إلى رفاهية مالية

تخيل عالماً يحصل فيه الجميع، بغض النظر عن خلفيتهم أو دخلهم، على فرصة الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية التي يمكن أن تساعدهم في توفير مستقبل أفضل لأنفسهم وللناس من حولهم. هذه هي الرؤية وراء الشمولية المالية، و هي قضية حاسمة تواجه قطاع البنوك في الوقت الحاضر. ومن خلال توفير الخدمات المالية للمجتمعات غير المخدمة، يمكن للبنوك مساعدة الأفراد على الادخار للمستقبل، والاستثمار في التعليم وفرص الأعمال، وتحقيق الاستقرار المالي. وهذا يعزز جودة الحياة في المجتمعات غير المخدمة ويدعم النمو الاقتصادي والتنمية.

ومع ذلك، لا يتعلق الأمر فقط بتوفير الوصول إلى الخدمات المالية. تقوم البنوك أيضاً بالمساهمة في مساعدة المجتمعات غير المخدمة لتصبح أكثر قدرة على فهم مسؤوليتها تجاه الشؤون المالية. تقدم البنوك برامج تعليمية وتدريبية في مجال التمويل عبر تطبيقاتها المحمولة، وتصمم منتجات وخدمات مالية سهلة الفهم والاستخدام. مثل لِف، وهو امتداد لبنك الإمارات دبي الوطني ويستهدف فئة عمرية شابة، يقدم مقالات وعروضاً متعددة داخل التطبيق لمساعدة المستخدمين على زيادة وعيهم المالي.

الثقافة المالية

من خلال تمكين المجتمعات غير المخدمة وزيادة فهمهم لخياراتهم المالية واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن إدارة أموالهم، تعمل البنوك على زيادة الشمولية المالية وبناء مجتمعات أكثر قوة ومرونة.

يهدف قطاع البنوك إلى استقطاب الخدمات المالية إلى كل زاوية في العالم، بما في ذلك المجتمعات غير المخدمة. ويلتزم القطاع باعتماد التكنولوجيا المتقدمة لتحقيق أهدافه. أصبحت البيانات وتحليل البيانات وتعلم الآلة والذكاء الاصطناعي الأبطال الجدد في الشمولية المالية. تقوم البنوك الآن بالاستفادة من مصادر بيانات غير تقليدية، مثل سجل الدفعات لفواتير المرافق، لتقييم قدرة الأفراد على الائتمان بشكل أفضل عندما لا يكون لديهم نظام تقييم ائتماني تقليدي.

هذا يعني أن المزيد من الأشخاص الذين كانوا في السابق غير مؤهلين للحصول على خدمات ائتمانية، يمكنهم الآن الوصول إلى منتجات وخدمات مالية تلبي احتياجاتهم. كما تتيح هذه التقنيات للبنوك إدارة المخاطر بفعالية وفي الوقت نفسه القيام بخدمة الاحتياجات المالية للمجتمعات غير المخدمة.

قوة التكنولوجيا والحوسبة السحابية

يتجه قطاع البنوك إلى منصات إدارة البيانات السحابية لحل المشكلات المتعلقة بالاستبعاد المالي في المجتمعات غير المخدمة. وهو أمر طبيعي حيث تتيح المنصات السحابية للبنوك الوصول بسهولة إلى جميع البيانات التي يحتاجونها لفهم احتياجات وسلوكيات هذه المجتمعات المالية. يساعد توفر هذه المعرفة البنوك على تصميم منتجات وخدمات تلبي الاحتياجات الفريدة لعملائهم.

ومع ذلك، لا يتوقف الأمر عند هذا الحد! فتطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهواتف المحمولة تثبت أنها تحقق تغييراً جذرياً في تعزيز الشمولية المالية. ومع انتشار الهواتف الذكية بشكل عالمي، توفر تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهواتف المحمولة خياراً مناسباً ومريحاً للأفراد غير المخدمين للوصول إلى الخدمات المالية، حتى في المناطق التي تفتقر إلى البنوك التقليدية.