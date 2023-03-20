الارتقاء بمهارات التكنولوجيا لتحقيق أهداف الاستدامة

ديفيد ريوموث، مدير أول في دعم العملاء والتدريب لدى “آسبن تكنولوجي”.

تواجه الصناعات كثيفة الأصول في جميع أنحاء العالم بما يعرف بالـ “التحدي المزدوج” والذي يعرف اصطلاحاً بأنه تلبية الطلب على الموارد من عدد متزايد من السكان ومعالجة مجموعة من أهداف الاستدامة التي تتأثر بشكل متزايد بالوقت.

لمواجهة هذا التحدي، هم بحاجة لإحداث تحول ثقافي عبر قوة عاملة لا تملك خبرة لضمان فهم الموظفين للحاجة إلى استخدام التكنولوجيا لدفع مزيج من الاستدامة والتميّز التشغيلي. في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تتسع فجوة المهارات، حيث أظهر تقرير صادر عن البنك الدولي أن 32٪ من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاماً في المنطقة لا يشاركون في العمل أو التعليم أو التدريب.

تشعر الشركات كثيفة الأصول بآثار ذلك، مع مغادرة المزيد من الأشخاص للقطاع ونقص المعرفة والاحتفاظ بالمهارات مما يؤدي إلى تفاقم المشكلة و تزايد الضغط على الصناعة لتصبح أكثر استدامة وكفاءة، لذا كيف يمكن للشركات أن تعيد التوازن والتقدم نحو تحقيق أهداف الاستدامة؟

لحسن الحظ، يجتمع موفرو الصناعة والتكنولوجيا معاً لبناء حلول تدفع الكفاءة وتساعد على تقليل انبعاثات الكربون و استهلاك المياه و الطاقة عبر سلسلة القيمة. وهذا يخلق فرصة للعمال ليكونوا مهرة للاستفادة من هذه التقنيات، وتمهيد الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة.

سد فجوة المهارات

يُعد معدل بطالة الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هو الأعلى على مستوى العالم، حيث قُدّر بنسبة 26٪ في عام 2019. علاوةً على ذلك، هناك فجوة حادة في المهارات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث بلغت نسبة المواهب الرقمية 1.7٪ في عام 2017. ويمكن أن تكون هاتان المشكلتان مرتبطتان بقيادة الأجيال الشابة نظراً للتحول الرقمي، فإن استبعاد أكثر من ربع الشباب من العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يحد من فرص التغيير الثقافي حول الابتكار التكنولوجي.

في حين يتم تغذية فجوة المهارات في الصناعات كثيفة الأصول من قبل الأشخاص الذين يغادرون القطاع. حيث وجدت دراسة استقصائية شملت 17 ألف من المتخصصين في مجال الطاقة في جميع أنحاء العالم من شركات توظيف الطاقة أن 47٪ من المشاركين في الشرق الأوسط يفكرون في الخروج من الصناعة مع 22٪ قالوا إنهم غير متأكدين.

وجد البحث أن السبب الرئيسي لنقص المهارات بين القائمين بالتوظيف هو عدم كفاية تخطيط التعاقب لنقل المعرفة والاحتفاظ بالمهارات بما نسبته 42٪ مع وجود 36% كنتيجة نقص فرص التعليم والتدريب.

تحسين المهارات

في ضوء تغيرات القوى العاملة بين الأجيال ونقص المواهب، هناك حاجة إلى رفع مستوى المهارات في ممارسات الاستدامة. فقد كشفت أبحاث “سيلس فورس” عن فجوة كبيرة في مهارات الاستدامة، حيث يتمنى 7 من كل 10 موظفين عالميين أن يكون لديهم المزيد من المؤهلات المتعلقة بالاستدامة.

كما تلعب التكنولوجيا دوراً مهماً في سد هذه الفجوة من خلال توجيه الشركات عبر مسارات الاستدامة، مثل تحسين كفاءة الموارد و تحولات الطاقة و مبادرات إزالة الكربون. حيث ظهرت حلول برمجيات إدارة الأصول الجديدة في المقدمة، مما يساعد الشركات كثيفة الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على الاستفادة من قدرات الذكاء والتوجيه المتقدمة لتحسين عملية صنع القرار و تعزيز الكفاءة و تسريع مشاريع الاستدامة.

في حين سيعمل برنامج تدريب الاستدامة المبتكر على تمكين المهنيين بالمهارات اللازمة لتنفيذ الحلول الرقمية والاستفادة منها لمواجهة ما يعرف بالتحدي المزدوج. كون هذه البرامج صممت خصيصاً لمساعدة القوى العاملة على بناء الكفاءات وتوسيع خبراتهم في تطبيق التقنيات الرقمية عبر رحلة الاستدامة، فهي تجمع بين التعلم الإلكتروني المرن والتدريب بقيادة الخبراء وجلسات التدريب الجماعية لمساعدة المشاركين على تقييم المجالات عبر عملياتهم.

الرقمنة تسرع الابتكار

من الممكن أن تعمل التكنولوجيا على أتمتة جمع بيانات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من مصادر متعددة للامتثال للوائح إزالة الكربون وإعداد التقارير، مما يمكّن الشركات من نمذجة هذه الانبعاثات في عمليات التصنيع و التشغيل.

بهذه الطريقة، تعمل الرقمنة والأتمتة على تسريع الابتكار الأخضر داخل القطاع. إنها تمنح الصناعات كثيفة الأصول فرصة قيمة لتكون أكثر مرونة و سلاسة خلال الأوقات التي لا يمكن التنبؤ بها ، مما قد يؤدي في النهاية إلى إطلاق انبعاثات أقل في الغلاف الجوي.