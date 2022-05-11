التقنيات المبتكرة والفعالة من الركائز الأساسية للحد من انبعاثات القطاع البحري

سيرجيو هيكي، رئيس قطاع الهند والشرق الأوسط وجنوب وشرق أفريقيا: تتميز منطقة الشرق الأوسط بتنوعها البيولوجي البحري وغناها بالنظم البيئية الطبيعية، إضافة إلى موقعها الاستراتيجي الهام من الناحية الجيوسياسية. وخلال السنوات الماضية، شهدت دول هذه المنطقة نمواً لافتاً بفضل ازدهار تجارتها البحرية واقتصادها القائم على التجارة والصيد والترفيه والسياحة في منطقة البحر الأحمر وشرق أفريقيا وشبه القارة الهندية. وتعمل حكومات المنطقة والشركات العاملة في هذه القطاعات على تطوير الاستراتيجيات لاستغلال هذه المقتدرات بما يدفع عجلة النمو قدماً في هذه الدول. وفي ضوء التوجه القوي للقطاع البحري نحوي تبني أهداف الاستدامة، يشكل التعاون بين مختلف الشركات والحكومات ذات الرؤى الاستشرافية ركيزة رئيسة في التشجيع على تبادل أفضل الممارسات. وفي ضوء كل ذلك، تبرز الحاجة إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الانبعاثات الناجمة عن عمليات الشحن البحري الدولي، إذ إنها تساهم بنسبة 2 -3% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، مع العلم أن الشحن البحري مسؤول عن نقل حوالي 80% من حجم التجارة العالمية. لذا يتعين على شركات الشحن ومعاهد الأبحاث وغيرها من الجهات المعنية العمل على تطوير وتطبيق الإجراءات التي تضمن خفض مستوى الانبعاثات الكربونية في قطاع الشحن البحري، ودمج معايير الاستدامة والحياد الكربوني في استراتيجيات نمو القطاع. وبدورها تبذل المؤسسات العالمية المعنية جهوداً دؤوبة لتعزيز أجندة الحياد الكربوني والاستفادة من الزخم الذي وفرته اتفاقية مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP26)، الذي انعقد في جلاسكو العام الماضي. وعلى سبيل المثال، تسعى المنظمة البحرية الدولية إلى تقليل مستوى الانبعاثات الكربونية في العالم بنسبة 40% بحلول عام 2030 مقارنةً مع مستويات عام 2018. كما يخضع القطاع البحري اليوم لرقابة وتنظيم صارمين، إضافة إلى تحديد الأهداف التي تتعلق بكيفية الحد من تأثير أنشطة القطاع على البيئة. وتقود المؤسسات الاستشرافية الملتزمة بمكافحة التغير المناخي، مثل ائتلاف صفر انبعاثات، هذه الجهود من خلال إعداد الخطط التي تهدف إلى إدخال سفن بحرية عديمة الانبعاثات إلى الخدمة بحلول عام 2030. وهنا تجدر الإشارة إلى أن ائتلاف صفر انبعاثات يعمل على تطوير تقنيات حديثة تساهم بإحداث نقلة نوعية وبناء بنية تحتية قابلة للتطوير لتوفير مصادر طاقة خالية من الانبعاثات، ويضم هذا الائتلاف أكثر من 150 شركة تعمل في القطاع البحري والطاقة والبنية التحتية والتمويل، ويحظى بالدعم من قبل الحكومات ومنظمات حكومية دولية. وبدورها، تبذل حكومات الشرق الأوسط جهوداً دؤوبة لتحقيق الحياد الكربوني، إذ تعمل الدول التي تمتلك خطوط ساحلية طويلة على إطلاق المبادرات وحفز الجهود لمعالجة قضايا التغير المناخي، وأبرزها دولة الإمارات التي تعمل على تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وكذلك المملكة العربية السعودية بحلول عام 2060. وتُعدّ ألفا لافال واحدة من بين شركات عدة تعمل على تسهيل وتعزيز هذا التحول في القطاع البحري، وذلك من خلال تطوير التقنيات المبتكرة التي تعزز من كفاءة استهلاك الطاقة وتلبي مستويات الطلب المتزايدة على الطاقة. وتستفيد دول المنطقة التي لديها قطاع بحري قوي من إمكانات التكنولوجيا لدعم أجندة الحياد الكربوني وزيادة فرص العمل ودفع عجلة الازدهار الاقتصادي على المدى الطويل. وفي ضوء ذلك، نجحت بعض الموانئ البحرية مثل تلك الموجودة في دبي في مواكبة التطور الذي يشهده القطاع لتصبح واحدة من المراكز العالمية الرائدة والمؤثرة في القطاع البحري العالمي. وعلاوة على ذلك، حددت استراتيجية دبي الصناعية 2030 القطاع البحري على أنه واحد من بين القطاعات الست ذات الأولوية. كما تعمل حكومات الشرق الأوسط على توفير الظروف المواتية لحفز النمو في القطاع البحري وتعزيز أهمية الموانئ باعتبارها مراكز بحرية رئيسة. وفي الختام، نلاحظ أنه الحكومات والشركات في المنطقة تعمل جاهدة لمواكبة تطورات القطاع ومساعدة العملاء على الالتزام بأهداف الحياد الكربوني وتحقيق التنمية الخضراء في أنحاء الشرق الأوسط. وفي ضوء التوجه العام نحو تبني مفاهيم الاستدامة، سيساهم تحول قطاع الشحن البحري نحو الحياد الكربوني في معالجة التحديات التي تواجه مختلف الشركات من خلال التقنيات المبتكرة التي تعزز من تحول القطاع البحري في المنطقة إلى قطاع عديم الانبعاثات.

للاطلاع على أحدث الأخبار و أخبار الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب والتي يتم تحديثها يوميا