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Posted inأخبار أريبيان بزنس

السعودية: بدء التقديم لابتعاث بكالوريوس الطب البشري بجامعة الخليج العربي البحرينية

بدء التقديم على مقاعد الابتعاث لدراسة بكالوريوس الطب البشري في جامعة الخليج العربي في البحرين

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جامعة الخليج العربي البحرينية
بدء التقديم لابتعاث بكالوريوس الطب البشري بجامعة الخليج العربي للطلاب السعوديين

أعلنت وزارة التعليم السعودية، حديثاً، عن بدء التقديم على مقاعد الابتعاث لدراسة بكالوريوس الطب البشري في جامعة الخليج العربي بمملكة البحرين.

ويبدأ التسجيل، بحسب وكالة الأنباء السعودية، اعتباراً من الإثنين 17 يوليو/تموز 2023 حتى يوم الخميس 27 يوليو/تموز 2023، وذلك عبر رابط تقديم بوابة سفير2: https://safeer2.moe.gov.sa/ .

وأكدت الوزارة ضرورة توفر الشروط العامة والخاصة بالمتقدمين ومن أبرزها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية بمعدل تراكمي لا يقل عن 95 بالمئة وألا تقل درجتا القدرات والتحصيلي عن 85 بالمئة، وألا يكون المتقدم سبق له الحصول على قرار ابتعاث للمرحلة الدراسية نفسها، وأن يجتاز المتقدم إجراءات المفاضلة من قبل الوزارة.

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