أعلنت إيرباص عن سعيها لتوظيف أكثر من 13 ألف وظيفة في مجالات واسعة النطاق حول العالم ويمكن للباحثين عن فرص وظائف محتمل لديها زيارة موقع إيرباص على الويب على https://www.airbus.com/en/careers.

وتتنوع الوظائف الشاغرة بين وظائف للمتدئين وللخبراء ولحديثي التخرج والمتدربين والطلاب (يتوجب تحديد الفئة من القائمة أو تحدي البلد للوصول بسرعة للوظيفة المناسبة).

وتخطط شركة إيرباص لتوظيف أكثر من 13000 شخص في عام 2023 بحسب رويترز. وأشار بيان إيرباص إلى أن 7000 من هذه الوظائف هي لمناصب جديدة ستدعم عمليات الشركة في تصنيع طائراتها التجارية ومواجهة التحديات والمشاريع في مجال الدفاع والفضاء وطائرات الهليكوبتر.

تلفت الشركة إلى أن حوالي 7000 وظيفة استحدثت في جميع أنحاء الشرك، وتقول إن التعيينات الجديدة ستفيد في دعم عمليات وفقا لخارطة طريق الشركة الطموحة في إزالة الكربون من عملياتها لتلبية طموحاتها المستقبلية على صعيد قطاع الطيران.

قال تييري باريل ، رئيس الموارد البشرية في إيرباص: “في عام 2022 ، استقبلنا أكثر من 13000 موظفا جديدا في فريق إيرباص حول العالم ، في بيئة معقدة اختبرت مرونتنا وجاذبيتنا كصاحب عمل عالمي”. في العام الحالي سنقوم بتوظيف أكثر من 13000 موظف جديد مرة أخرى . وتقول الشركة إنها تدعو الأفراد الموهوبين من جميع أنحاء العالم “للانضمام إلينا في رحلتنا لجعل الطيران المستدام حقيقة واقعة ولمساعدتنا في بناء بيئة أفضل وأكثر تنوعًا وشمولية. مكان عمل لجميع موظفينا “.

ستجري حملة التوظيف الجديدة هذه في جميع أنحاء العالم ، مع التركيز على الملامح الفنية والتصنيعية ، فضلاً عن اكتساب مهارات جديدة تدعم رؤية الشركة على المدى الطويل ، في مجالات مثل الطاقات الجديدة ، السيبرانية والرقمية. أكثر من 9000 من هذه المنشورات ستكون في أوروبا ، والباقي عبر شبكتنا العالمية. سيخصص ثلث إجمالي التوظيف للخريجين الجدد. توظف شركة إيرباص حاليًا أكثر من 130 ألف شخص عبر أعمالها التجارية حول العالم. حصلت إيرباص مؤخرًا على شهادة أفضل صاحب عمل Top Employers في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ من قبل Top Employers Institute ، وهي هيئة عالمية مستقلة تعترف بالتميز في إدارة الأفراد وسياسات الموارد البشرية.