التفاؤل بالنمو العالمي في أدنى مستوى بحسب استبيان

استبيان بنك أوف أمريكا لآراء مديري صناديق الاستثمار لشهر مارس أظهر أن التفاؤل بالنمو العالمي في أدنى مستوى. وخلص الاستبيان في المحصلة النهائية أن الحرب في روسيا/أوكرانيا تعمل على دفع المستويات النقدية إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل 2020 (مع بداية جائحة كوفيد)، ودفع ذلك بالتفاؤل بشأن النمو العالمي إلى أدنى مستوى له منذ يوليو 2008 حين إفلس بنك ليمان؛ لكن المستثمرين لا يزالون يتوقعون إقبال الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة، كما انخفضت تخصيصات الأسهم ضمن استبيان آراء مديري صناديق الاستثمار لكنها لم تصل لمستويات الانسحاب.

قفز التخصيص للسلع إلى مستوى قياسي وانخفض التعرض للأسهم إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من عامين بحسب الاستبيان الشهري من بنك أوف أمريكا .

ووصل مؤشر الارتفاع والانخفاض لبنك أوف أمريكا إلى 2.8، لكنه لم يصل بعد إلى مرحلة الانخفاض “الحاد”؛ أما بالنسبة لتحديد المراكز إزاء أحوال السياسة ، فلا يزال من المبكر الدعوة إلى شراء الأسهم المتقلبة فلايزال هؤلاء يتتبعون نهجًا تكتيكيًا مع توقع حدوث انخفاضات دورية.

أما فيما يخص الوضع الكلي، فقد بلغت توقعات النمو أدنى مستوى لها على مدار 14 عام لكن مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين وتوقع الأغلبية في الوقت الراهن أن يكون التضخم “دائمًا” فلا غرابة الآن في توقع حدوث ركود تضخمي 6/10.

القطاعات والأنماط بحسب الاستبيان جاءت كالتالي، حدثت تحولات كبيرة في مارس 2022 من قطاع البنوك والقطاع الاستهلاكي إلى قطاعات التقنية والسلع الأساسية والمرافق، ومن الشركات ذات رأس المال الصغير إلى الشركات ذات رأس المال الكبير (أعلى مستوى على مدار 10 سنوات)، ومن الأسهم الأوروبية إلى الأسهم الأمريكية. التداولات المتضاربة: “التداولات المتناقضة” لشهر مارس ضمن الاستبيان: الدخول في مراكز طويلة الأجل في أوروبا وقصيرة الأجل في السلع، ومراكز طويلة الأجل في الأسهم المتقلبة ومراكز قصيرة الأجل في الموارد؛ ومراكز طويلة الأجل في الدولار الأمريكي والأسهم الأكثر عرضة للتأثر باستمرار الحرب، في مقابل الدخول في مراكز طويلة الأجل في القطاعات الدفاعية (السلع الأساسية والمرافق) الأكثر تأثرًا بالسلام.