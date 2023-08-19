التعليم تمنح منسوبيها 4 ساعات إجازة لمرافقة أطفالهم للمدرسة

منحت وزارة التعليم السعودية لمنسوبيها و منسوباتها من أولياء الأمور إجازة لمرافقة الأباء و الأمهات أبناءهم في الأسبوع الأول من بدء العام الدراسي الجديد.

وذكرت الوزارة أنه حرصا منها وتعزيزا للمسؤوليات التي تقوم بها بهدف مساعدة أبناء منسوبيها على التأقلم للعودة للمدرسة و التكيف مع الأجواء المدرسية، وذلك للمراحل الأولية ورياض الأطفال، فقد منحتهم فرصة الأستئذان لمرافقة أبناءهم.

حيث تمنح وزارة التعليم منسوبيها ومنسوباتها في هذه المرحلة 4 ساعات عمل يوميا استئذان لتمكنهم من مرافقة أبناءهم في اليوم الدراسي الأول لهم ولمدة 3 أيام خلال الأسبوع الأول.

و يعود أكثر من 6 ملايين طالب وطالة في التعليم العام الحكومي والأهلي والعالمي والأجنبي، إلى مقاعد الدراسة غدًا الأحد، مع بداية انطلاق العام الدراسي الجديد 1445هــ.