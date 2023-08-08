وزارة التعليم السعودية تكشف موعد التقاعد المبكر

كشفت وزارة التعليم السعودية، حديثاً، عن مواعيد رفع طلبات التقاعد المبكر (إنهاء الخدمة) والإعارة وذلك ابتداءً من يوم الأحد المقبل 1445/1/26هـ (13/8/2023) وحتى يوم السبت 1445/3/1هـ (16/9/2023) على أن يقوم الراغبون في ذلك برفع طلباتهم عبر نظام فارس الإلكتروني.

واشترطت الوزارة، بحسب وسائل إعلام محلية، ضرورة إرفاق جميع المسوغات المطلوبة إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني فقط.

عاجل.. #وزارة_التعليم:



فتح باب التقديم على التقاعد المبكر للمعلمين والمعلمات من تاريخ 1445/1/26هـ وحتى تاريخ 1445/3/1هـ؛ عبر نظام فارس. — الميدان التعليمي (@almaydanedu) August 7, 2023

ما شروط التقاعد المبكر للمعلمين؟

على المتقدم الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم 631 بتاريخ 1443/11/15هـ القاضي بتعديل نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.

“ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مدداً مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الـ 60 في الأخير، وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يطلبها هذا النظام، ما لم تكن أسباب الضم ناتجة من التحول أو التخصيص، أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة، أو العجز، أو التنسيق من الخدمة”.

أن يكون طلب إنهاء الخدمة التقاعد المبكر في حال كان صافي الخدمة 25 سنة فأعلى استناداً إلى تعميم وزير التعليم رقم (24226/1) وتاريخ 12-11-1442 هـ (20/5/2023).

يتم رفع طلب التقاعد المبكر إلكترونيا من خلال نظام فارس، مع ضرورة إرفاق جميع المستندات المطلوبة.

لا يتم استقبال الطلبات ورقياً.

تبدأ فترة تقديم طلبات التقاعد المبكر خلال المدة الموحدة من تاريخ 1445/1/26هـ (13/8/2023) وحتى تاريخ 1445/3/1هـ (16/9/2023).

تقبل طلبات العدول عن التقاعد المبكر قبل اعتماد الطلب في نظام فارس.

يكون آخر يوم عمل بنهاية العام الدراسي، على أن يكون التقاعد اعتباراً من 5/12/1445 هـ (23/6/2024).

خطوات التقاعد المبكر

الدخول على حساب الموظف في نظام فارس من هنا.

صلاحية الخدمة الذاتية للموظف.

التقاعد المبكر للمعلمين.

طلب إحالة على التقاعد المبكر.

-الضغط على أيقونة “إضافة”.

إدخال تاريخ التقاعد.

الضغط على أيقونة “التالي”.

إرفاق الوراق المطلوبة في ملف مضغوط.

الضغط على أيقونة “تنفيذ”.

الأوراق المطلوبة للتقاعد المبكر

بيان خدمة.

إخلاء طرف من البنك العقاري.

أیبان مختوم من البنك.

صورة الهوية مصدقة طبق الأصل من المدير.

بدء العام التعليمي الجديد 1445 هـ

في سياق منفصل، تعود الكوادر الإدارية والتعليمية بمدارس التعليم العام بمراحله الثلاث للبنين والبنات ومدارس رياض الأطفال والمعاهد بمناطق ومحافظات السعودية إلى مباشرة أعمالهم يوم الأحد المقبل (13 أغسطس/آب 2023غأغ) استعداداً لانطلاقة العام الدراسي الجديد 1445 هـ.

وطالبت الوزارة من كافة المدارس ضرورة إجراء اختبارات الدور الثاني للطلاب والطالبات المكملين في المراحل التعليمية للعام الدراسي الماضي 1444، والانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات في نظام نور، وترحيل أسماء الناجحين والناجحات قبل عودة الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة في الرابع من شهر صفر القادم لبدء الدراسة الفعلية مع العام الجديد.