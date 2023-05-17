وزارة التعليم السعودية تعلن عن حركة النقل الخارجي بعد ساعات

تعلن وزارة التعليم السعودية، يوم غد الخميس، عن نتائج #حركة_النقل_الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي الحالي 1444هـ.

وسيتم الإعلان عن النتيجة عبر نظام نور الإلكتروني بعد إجراء المراجعة الجيدة على طلبات المدرسين.

وكانت وزارة التعليم حددت الأول من شهر ذي القعدة إلى الخامس من الشهر نفسه (الأحد 21 حتى 25 مايو/أيار 2023) فترة للاعتراض على نتيجة إجراءات النقل من خلال نظام نور بالإضافة إلى اعتماد النتيجة النهائية يوم 8/ 11/ 1444هـ (الأحد 28/5/2023 حتى الخميس 1/6/2023).

ويعيش كثير من المعلمين والمعلمات في حالة ترقب وقلق وأمل بانتظار إعلان وزارة التعليم نتيجة حركة #النقل_الخارجي التي سيتم الإعلان عنها بعد أقل من 24 ساعة.

ويحدو المعلمين والمعلمات تفاؤلٌ عريض بإعلان حركة نقل خارجي هذا العام لهم تكون مُرضية للكثير منهم؛ تُنهي معاناتهم من الغربة، والبُعد عن أهلهم وأقاربهم.

وفيما يلي خطوات الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الخارجي

الدخول إلى نظام نور وتسجيل الدخول باستخدام حساب كلمة المرور واسم المستخدم.

الدخول إلى الصفحة الرئيسة وستجد في القائمة “خدمات شئون المعلمين”.

الدخول إلى رابط “الاستعلام عن حركة النقل الخارجي”.

في حالة قبول حركة النقل الخارجي ستجد رسالة “تم نقلك”.

ويمكن تقديم اعتراض على النتيجة، من اليوم الأول من شهر ذي القعدة ولمدة خمسة أيام، من خلال منصة نور على أن تعتمد الحركة رسمياً في الثامن من الشهر المقبل.

وفيما يلي خطوات التظلم على نتائج حركة النقل الخارجي:

الدخول إلى منصة نور.

أدخل بيانات تسجيل الدخول إلى حسابك على المنصة واضغط على دخول.

اختر “خدمات شئون المعلمين”، ثم “الاستعلام عن حركة النقل الخارجي”.

ستجد قائمة الرغبات في الصفحة الرئيسة أسفل الرد.

أسفل القائمة، ستجد “لطلب الاعتراض انقر هنا”، اضغط عليه.

ستجد في قائمة نوع الرد “آلي أو غير آلي”، فاختر ما يناسبك.

في حالة تقديم اعتراض آلي:

تحت قائمة “نوع الاعتراض” ستجد اعتراضات جاهزة يمكنك أن تختار من بينها ما يناسبك.

أما في حالة اختيار اعتراض غير آلي:

ستجد أمامك مساحة لتقديم الاعتراض، بالصيغة التي تريدها، فاكتب اعتراضًا بشرط ألا يتجاوز 300 حرف.

بعد الانتهاء اضغط على زر “حفظ”.

سيتم الرد على الاعتراض في الصفحة، إذا قمت بتقديم اعتراض آلي على حركة النقل الخارجي للمعلمين، ويمكنك الاستعلام عن نتيجة الاعتراض من الصفحة نفسها التي قدمت فيها الاعتراض.

لكن في حالة اختيار “الرد غير الآلي” سيتم التواصل معك بخصوص الاعتراض.

وسيتم إبلاغ إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة بالنتيجة للعمل بموجبها في حركة النقل الداخلي التي ستنفذ على مستوى الإدارات التعليمية، التي سيتم تنفيذها قبل انطلاقة العام الدراسي الجديد 1445هـ، وسد العجز قبل عودة الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة في انطلاقة العام الجديد.

وتأتي ضوابط النقل الخارجي 1444 للمعلمين، وفقاً لما وضعته وزارة التعليم كالتالي:

مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي الوظائف التعليمية.

حفظ حقوق المتقدمين وإعطاء نقاط لكل متقدم حسب خدمته.

تمييز المعلمين ذوي الأداء العالي وتقديرهم.