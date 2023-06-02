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Posted inأخبار أريبيان بزنس

وزارة التعليم السعودية تحدد الإجازات المدرسية لشاغلي الوظائف التعليمية 1445

حددت وزارة التعليم استحقاقات إجازات شاغلي الوظائف التعليمية في ديوان الوزارة وإدارات ومكاتب التعليم والمدارس للعام المقبل

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حددت وزارة التعليم استحقاقات إجازات شاغلي الوظائف التعليمية في ديوان الوزارة وإدارات ومكاتب التعليم والمدارس للعام الدراسي القادم

حددت وزارة التعليم السعودية، حديثاً، استحقاقات إجازات شاغلي الوظائف التعليمية في ديوان الوزارة وإدارات ومكاتب التعليم والمدارس للعام الدراسي القادم 1445 (2023 – 2024).

وقسمت وزارة التعليم شاغلي الوظائف التعليمية إلى خمس فئات؛ الأولى: شاغلو الوظائف التعليمية في ديوان الوزارة، والفئة الثانية: شاغلو الوظائف التعليمية في إدارات التعليم الذين تقل نسبة عملهم الميداني في زيارات المدارس عن 60 بالمئة والفئة الثالثة: شاغلو الوظائف التعليمية في إدارات التعليم الذين تزيد نسبة عملهم الميداني في زيارات المدارس على 60 بالمئة والفئة الرابعة: مديرو ومساعدو وشاغلو الوظائف التعليمية والإدارية بمكاتب التعليم والفئة الخامسة: منسوبو المدارس (معلمون وإداريون).

وأوضحت الوزارة، بحسب وسائل إعلام سعودية، أن الفئتين الأولى والثانية من شاغلي الوظائف التعليمية يتمعتون بإجازات نهاية الأسبوع المطولة وفق تنظيم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بينما الفئات الثالثة والرابعة والخامسة منهم يتمتعون بإجازتهم كاملة.

الإجازة بين الفصول الدراسية ومنتصف الفصل الدراسي الثاني

تكون إجازة الفئتين الأولى والثانية حسب تنظيم وزارة الموارد البشرية، بينما الفئتان الثالثة والرابعة من شاغلي الوظائف التعليمية يتمعتون بإجازتهم بالتناوب وبما لا يتعارض مع مصلحة العمل، والفئة الخامسة منهم يتمتعون بإجازتهم كاملة.

الإجازة الصيفية

تكون إجازة الفئتين الأولى والثانية 36 يوماً في السنة، ويحق لهم الاحتفاظ بها أو بجزء منها وفق تنظيم الإجازات في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بينما يتمتع شاغلو الوظائف التعليمية من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة بإجازتهم بنهاية دوام يوم الرابع من شهر ذي الحجة للعام 1445 هـ بعد استكمال جميع تقارير نهاية العام وإكمال متطلبات الاستعداد للعام الجديد 1446هـ.

وزارة التعليم السعودية: الإجازة الصيفية 68 يوماً في التقويم الدراسي الجديد وبـ 3 فصول
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