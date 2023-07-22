أعلنت وزارة التعليم في المملكة مؤخرا عن 11,551 وظيفة تعليمية شاغرة للعام الدراسي 1445، في عدد من التخصصات في إدارات التعليم للجنسين بنظام التعاقد، من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف «جدارات».

هذا الإعلان المفاجئ وبهذا العدد الذي تضمن فقط 7 تخصصات علمية كـ ” الكيمياء ، الفيزياء ، الرياضيات ، الأحياء ، اللغة الإنجليزية ، الحاسب الآلي و الإدارة”.. الغريب أن 6 من هذه التخصصات ليست بالجديدة، بينما الاستحداث الجديد نوعا ما هو تخصص الإدارة.

تساؤلات كثيرة تطرأ على ذهن القارىء للإعلان خاصة من ذوي التخصصات الآخرى.. ما السبب وراء هذا الكم من الوظائف التعليمية الشاغرة؟

هل كان لكثرة الاستقالات بين المعلمين أو لارتفاع عدد المتقاعدين أم بسبب الإقالات ؟!!

في قناة “العربية” و من خلال إحدى برامجها جاءت الإجابات على هذه التساؤلات على لسان المستشار التربوي والتعلمي الدكتور محمد العامر..



الذي قال : المملكة العربيه السعودية تشهد نهضة كبيرة جدا في ظل رؤية 2030 .. وهذا فرض على التعليم أن يواكب هذه النهضة، ولذلك ظهر الآن الاحتياج داخل مراحل الثانوية و الأبتدائية والإعدادية إلى تخصصات ضمن مسارات جديدة، والآن أصبح لابد من التركيز عليها بكوادر بشرية أكبر يتم اختيارها ضمن معايير معينة.



كما نوه قائلا :” نتحدث عن وزارة عمرها اليوم تجاوز الـ80 عاما، وبالتالي تغير فيها مستوى الطلب والتوظيف من مرحلة الكم إلى مرحلة الكيف، لدينا اليوم أكثر من 11,000 وظيفه “..

لكنها تركز الآن على المسارات الجديدة أكثر، وبالتالي بحسب قراءتي للمشهد : أن هذا يتناقض مع احتياجات الوزارة، التي من العام الماضي بدأت تركز على مجموعة من التخصصات أكثر ، وبدأت تحاول دعم هذه المسارات بشكل تخصصي أكثر.





وقال ردا على لما هذه التخصصات السبع فقط ؟ .. لأنه في السابق كان لدينا غنى كثير جدا في عدد التخصصات وكان التركيز على الكم؛ حاليا بات التركيز على الكيف، في مسارات معينة، مثال على ذلك التخصصات العلمية التي أعلنت لتو.

وأضاف :” البعض يتساءل التخصصات ليست جديدة باستثناء الإدارة، و رغم ذلك هناك تخصصات غابت ..

و هذا يعني أن الاحتياج بات أكبر لهذه التخصصات السبع، و التي تعتمد على نسبة المساحة للتخصص، بمعنى أنه فتح للتخصصات العلمية بشكل أكبر حتى يمكن توفيرها فيما يسمى بالمسارات الثانوية و التخصصات الجديدة في المقررات الجديدة كالتخصصات الإدارية والحياتية والتي تحتاج لمتخصصين أكثر”.