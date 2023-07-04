سباق بين الدول والشركات على تراخيص التعدين في أعماق البحار

من المرجح أن تسمح الأمم المتحدة بإصدار تصاريح التعدين في أعماق البحار قريبًا بحسب وكالة أسوشيتد برس.

تستعد السلطة الدولية لقاع البحار (ISA) – ذراع الأمم المتحدة الذي ينظم قاع المحيط في العالم – لاستئناف المفاوضات التي يرجح أن تخلص إلى فتح قاع البحار أمام التعدين ، بما في ذلك الزعم أن المواد في قاع البحار ضرورية للانتقال إلى الطاقة الخضراء. (قامت الصين بتقييد تصدير معدني الغاليوم والجرمانيوم مؤخرا واللذان يستخدمان في تصنيع الشرائح الالكترونية المتقدمة والصواريخ)

ووصلت المفاوضات التي استمرت لسنوات إلى نقطة حرجة حيث ستحتاج السلطة قريبًا إلى البدء في قبول طلبات تصاريح التعدين، مما يزيد من المخاوف بشأن الآثار المحتملة على النظم البيئية البحرية التي لم يتم التقصي عنها بشكل كافٍ وموائل أعماق البحار.

ينطوي التعدين في أعماق البحار على استخلاص الرواسب المعدنية وتجميع المعادن من قاع المحيط. واستخراج رواسب الكبريتيد الضخمة في قاع البحر ، وإزالة قشور الكوبالت من الصخور. تحتوي هذه على مواد مثل النيكل والأتربة النادرة والكوبالت وغيرها اللازمة للبطاريات والمواد الأخرى المستخدمة في استغلال الطاقة المتجددة وأيضًا للتكنولوجيا اليومية مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر.

تتطلع بعض الشركات إلى تفريغ المواد من قاع البحر باستخدام مضخات ضخمة. يقوم آخرون بتطوير تقنية قائمة على الذكاء الاصطناعي من شأنها أن تعلم روبوتات أعماق البحار كيفية انتزاع العقيدات من الأرض. يتطلع البعض إلى استخدام آلات متطورة يمكنها تعدين المواد بعيدًا عن الجبال والبراكين الضخمة تحت الماء. تنظر الشركات والحكومات إلى هذه الموارد على أنها موارد مهمة من الناحية الإستراتيجية ستكون مطلوبة حيث يتم استنفاد الاحتياطيات البرية واستمرار الطلب في الارتفاع.

تدير البلدان أراضيها البحرية ومناطقها الاقتصادية الخالصة ، بينما تخضع أعالي البحار وقاع المحيط الدولي لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. يعتبر ساريًا على الدول بغض النظر عما إذا كانت قد وقعت أو صدقت عليه أم لا. وبموجب المعاهدة ، يعتبر قاع البحر وموارده المعدنية “تراثًا مشتركًا للبشرية” يجب إدارته بطريقة تحمي مصالح البشرية من خلال تقاسم المنافع الاقتصادية ودعم البحث العلمي البحري وحماية البيئات البحرية. تتعاون شركات التعدين المهتمة باستغلال أعماق البحار مع البلدان لمساعدتها في الحصول على تراخيص الاستكشاف. تم إصدار أكثر من 30 ترخيص استكشاف حتى الآن ، مع تركيز النشاط في الغالب في منطقة تسمى منطقة صدع كلاريون كليبرتون ، والتي تمتد على مساحة 1.7 مليون ميل مربع (4.5 مليون كيلومتر مربع) بين هاواي والمكسيك.

أطلقت دول مثل ناورو بندًا في معاهدة الأمم المتحدة يطالب السلطة الدولية لقاع البحار باستكمال اللوائح التي تحكم استغلال أعماق البحار بحلول يوليو 2023. وفي حال لم يتم الانتهاء من اللوائح ، يمكن لناورو تقديم طلب لإجراء التعدين دون أي قيود ناظمة للعملية كما يمكن للدول الأخرى والشركات الخاصة البدء في التقدم بطلب للحصول على تراخيص مؤقتة إذا فشلت هيئة الأمم المتحدة في الموافقة على مجموعة من القواعد واللوائح بحلول 9 يوليو. ويقول الخبراء إن الأمر على عكس ذلك لأن العملية ستستغرق على الأرجح عدة سنوات.

ما هي المخاوف البيئية؟ تم استكشاف جزء صغير فقط من قاع البحار العميقة ويخشى أنصار الحفاظ على البيئة من أن تتضرر النظم البيئية بسبب التعدين ، لا سيما بدون أي قواعد عمل بيئية. يمكن أن تشمل الأضرار الناجمة عن التعدين الضوضاء والاهتزاز والتلوث الضوئي ، فضلاً عن التسربات المحتملة وانسكابات الوقود والمواد الكيميائية الأخرى المستخدمة في عملية التعدين. تشكل أعمدة الرواسب الناتجة عن بعض عمليات التعدين مصدر قلق كبير. بمجرد استخراج المواد القيمة ، يتم أحيانًا ضخ أعمدة الرواسب الطينية مرة أخرى في البحر. يمكن أن يضر بالشعاب المرجانية والإسفنج ، ويمكن أن يخنق أو يتداخل مع بعض المخلوقات البحرية. ولايزال المدى الكامل للتأثيرات على النظم البيئية في أعماق البحار غير واضح ، لكن العلماء حذروا من أن فقدان التنوع البيولوجي أمر حتمي وربما لا رجعة فيه بحسب كريستوفر كيلي ، عالم الأحياء الذي يتمتع بخبرة بحثية في بيئة أعماق البحار.