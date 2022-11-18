التعديلات الضريبية في الإمارات: كل ما تحتاج إلى معرفته

من المقرر أن تدخل التعديلات على ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني / يناير 2023. كما ستطلق الهيئة الاتحادية للضرائب منصة “إمارات تاكس” في 5 كانون الأول / ديسمبر لضمان معاملات سلسة لدافعي الضرائب.

ضرائب منخفضة

لطالما عُرفت دول الخليج بالضرائب المنخفضة، وهو وضع يجعل المنطقة أكثر جاذبية من العديد من الأماكن الأخرى في العالم للعيش والعمل. ولا تختلف دولة الإمارات العربية المتحدة، لكنها أدخلت بالفعل العديد من الإجراءات الضريبية في محاولة لزيادة الدخل الحكومي والمساعدة في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.

في عام 2018، أدخلت وزارة المالية الإماراتية ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، وهي ضريبة تُفرض على معظم السلع والخدمات.

أعلنت وزارة المالية أواخر الشهر الماضي أنها ستجري بعض التعديلات على ضريبة القيمة المضافة، والتي ستدخل جميعها حيز التنفيذ في 1 يناير 2023.

لم يتم الإعلان عن أي تغييرات في معدل ضريبة القيمة المضافة ، الذي لم يتغير عند 5%.

أبرز التعديلات

ومن ضمن التعديلات الرئيسة الواردة في المرسوم بقانون اتحادي (رقم 18) لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي (رقم 8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، ما يلي:

السماح للمسجلين الذين يقومون بتوريدات خاضعة للضريبة بتقديم طلب للاستثناء من التسجيل في حال كانت جميع توريداتهم خاضعة لنسبة الصفر فقط أو أصبحوا لا يقومون سوى بتوريدات خاضعة لنسبة الصفر.

تحديد مدة 14 يوماً لإصدار إشعار دائن ضريبي بهدف تسوية ضريبة المخرجات، أسوة بالمدة التي يتم إصدار الفواتير الضريبية خلالها.

السماح للهيئة الاتحادية للضرائب بإلغاء تسجيل الأشخاص المسجّلين، قسرياً في بعض الحالات عند الاقتضاء.

وذكرت وزارة المالية أنه تم إجراء هذه التعديلات تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية في ضوء الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبناء على التجارب السابقة والتحديات التي واجهتها قطاعات الأعمال والتوصيات الواردة من الأطراف المعنية.

الإعفاءات

تُعفى العقارات السكنية والأراضي المكشوفة والنقل العام وتوريد بعض الخدمات المالية من ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

· تخضع التوريدات من الجهات الحكومية عادةً لضريبة القيمة المضافة؛ ومع ذلك، فإن هذا يضمن عدم تمتع الكيانات الحكومية بميزة غير عادلة مقارنة بالشركات الخاصة.

الأعمال التي عليها أو تستطيع التسجيل لضريبة القيمة المضافة

على الأعمال التسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا كانت توريداتها الخاضعة للضريبة ووارداتها من الخارج تجاوز حد التسجيل الإلزامي 375,000 درهم.

تستطيع الأعمال التسجيل لضريبة القيمة المضافة اختيارياً إذا كانت توريداتها الخاضعة للضريبة وواردتها من الخارج أقل من حد التسجيل الإلزامي، ولكن تجاوز حد التسجيل الاختياري 187,500 درهم.

يجوز لأي أعمال التسجيل اختيارياً إذا تجاوزت مصاريفها حد التسجيل الاختياري. تم وضع هذه الفرصة للتسجيل اختيارياً لتمكين الأعمال المبتدئة والتي ليس لديها إيرادات التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

إمارات تاكس

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب اعتزامها إطلاق منصة «إمارات تاكس» في الخامس من ديسمبر المقبل. وأوضحت الهيئة أن عملية الانتقال من النظام الإلكتروني الضريبي الحالي إلى المنصة الإلكترونية «إمارات تاكس»، ستبدأ اعتباراً من نهاية يوم عمل 30 نوفمبر 2022، في ما سيتم استئناف العمل عبر منصة «إمارات تاكس» ابتداءً من الخامس من ديسمبر 2022.

وأوضحت الهيئة في بيان أنها حرصت خلال تنفيذ خطتها للانتقال للمنصة الجديدة، على أن يكون الانتقال سلساً للحد من تأثيره على المعاملات التي يقوم بها المتعاملون معها، حيث تقرر أن تُستكمل إجراءات الانتقال قبل فترة كافية من المواعيد المحددة لتقديم الإقرارات الضريبية ودفع الضرائب المستحقة، وأن يكون الانتقال خلال فترة عطلة اليوم الوطني.

وصول للخدمات

ووفقاً للهيئة الاتحادية للضرائب، فإن المنصة الجديدة:

تعزز بشكل كبير الطريقة التي يمكن لدافعي الضرائب من خلالها الوصول إلى خدمات الهيئة الاتحادية للضرائب، وذلك لدفع ضرائبهم، والحصول على المبالغ المستردة.

تدعم المنصة قدرة الهيئة على إدارة النظام الضريبي في دولة الإمارات، وتُمكن عمليات دعم اتخاذ القرار، وتقديم خدمات استباقية لدافعي الضرائب.

سيتمكن دافعو الضرائب من الاستفادة من النظام الجديد المُطوَّر الذي يوفر العديد من الميزات، إذ تم تصميمه بالشراكة مع المتعاملين، لإحداث نقلة نوعية في آليات إدارة الضرائب.

ستستمر الهيئة حتى الربع الأول من العام المقبل 2023 في إطلاق خدمات وميزات إضافية على مراحل عدة، منها إطلاق التطبيق الذكي الخاص بـ«إمارات تاكس» والمخصص للهواتف الذكية.