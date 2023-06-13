نظّمت سنشري فاينانشال، جلسة الحوار الثانية حول “تشكيل المستقبل الأخضر، استراتيجيات التعاون للقطاع المالي. وجمعت الجلسة قادة قطاع التمويل والمؤثرين والخبراء والجهات المعنية، وهدفت إلى تعزيز الحوار والتعاون نحو بناء قطاع مالي مستدام ومسؤول بيئياً.

وشهدت جلسة الحوار مشاركة مجموعة متنوعة من الخبراء، بما في ذلك الرؤساء التنفيذيين وصنّاع السياسة وخبراء الاستدامة ورواد الفكر، حيث تبادلوا محادثات مفيدة وشاركوا نهجاً مبتكراً لمعالجة التحديات البيئية الملحة التي يواجهها قطاع التمويل.

وافتتحت جلسة الحوار سميرة فرنانديز، مديرة شؤون الشركة والاستدامة في سنشري فاينانشال حيث قالت: “عندما تتعاون المؤسسات المالية والجهات التنظيمية والجهات المعنية الأخرى، يمكن تسريع الانتقال نحو اقتصاد أكثر استدامة. وتساهم هذه الجلسة في تحديد مبادرات التعاون وتجاوز عقبات التمويل المستدام، وهي منصة مثالية لاستكشاف بعض الأمثلة في هذا المجال؛ حيث يمكننا تبادل الأفكار وأفضل الممارسات والأساليب المبتكرة، مما يتيح لنا جميعاً أن نلعب دوراً أساسياً في تشكيل مستقبل القطاع المالي”.

بدوره‘علّق السيد بال كريشين، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة في سنشري فاينانشال: “نعتقد أن التعاون هو مفتاح تحقيق تغيير معنوي في القطاع المالي ومعالجة التحديات البيئية. وشكّلت جلسة الحوار الثانية منصة أساسية لتعزيز الحوار وتحديد استراتيجيات قابلة للتنفيذ يمكن للمؤسسات المالية اعتمادها لتعزيز المستقبل الأخضر”.

وكان من بين المشاركين في جلسة الحوار كل من ريجينا فون فليمنغ، نائبة رئيس مجلس الإشراف في شركة MTS، وإبراهيم البلوشي، من مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والدكتورة ارشي أيوب محمد زافيري من برنامج ثقة، وفيصل محمد الشمري من بنك المشرق، وبيتر وير من أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، وإرسوي إركازانجي من بلومبيرغ HT، وراشيل آرون من استشارات توغو كويني، وأدفايت شارما من شركة ون بيرسينت.

وعلّق إبراهيم البلوشي من مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية: “نؤمن أن الاستدامة يجب أن تكون في صميم كل قرار مالي نتخذه. ونركز بشدة على الطاقة المتجددة، والبحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة، وإدارة المياه المستدامة، وإعادة التدوير.

من جانبه، علق فيصل محمد الشمري، من بنك المشرق “ندرك في بنك المشرق مسؤوليتنا في تعزيز الاستدامة في القطاع المالي وتحقيق تأثير بيئي واجتماعي إيجابي. ونلتزم بدمج الاستدامة في ممارساتنا الأساسية، بدءاً من الإقراض المسؤول إلى تعزيز حلول التمويل الأخضر. كما نلتزم بالاستثمارات التي تقدم تأثيراً إيجابياً، وتمهد الطريق لجيل المستقبل بشكل مستدام”.

واختتمت جلسة الحوار برنامجها بدعوة للعمل ومواصلة التعاون وضرورة وجود سياسات وإطارات قوية لدعم التمويل المستدام.