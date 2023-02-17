قاد النجم العالمي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر فريقه لتحقيق فوز ثمين على التعاون مساء اليوم الجمعة، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات المرحلة السابعة عشرة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وفرض اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو نفسه نجماً لأحداث اللقاء بعد صناعته لثنائية النصر، حيث سجل الهدف الأول عبد الرحمن غريب في الدقيقة 17، وعبد الله مادو في الدقيقة 78، وأحرز هدف التعاون الوحيد اللاعب ألفارو ميدران في الدقيقة 47.

النصر يكسب التعاون بثنائية غريب ومادو ✅



? شاهد أهداف المباراة ⤵️#النصر_التعاون | #SSC pic.twitter.com/1YfHurx7pj — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 17, 2023

واستعاد نادي النصر صدارة الدوري السعودي للمحترفين رافعاً رصيده للنقطة 40، وهو نفس رصيد كل من الاتحاد والشباب.

الشوط الأول

جاء الشوط الأول بمستوى متوسط، وباستثناء تسديدة كريستيانو رونالدو نجم النصر، القوية من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 5، لم تشهد الدقائق الأولى أي تهديد من الجانبين.

وفي الدقيقة 17، نجح عبد الرحمن غريب في افتتاح التسجيل للنصر مستفيداً من تمريرة رائعة قدمها له “الدون”.

وطالب لاعبو النصر من حكم المباراة باحتساب ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول، لوجود لمسة يد على مدافع التعاون، إلا أنه أمر بمواصلة اللعب.

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نهاية المباراة ?



التعاون 1 ? النصر 2#التعاون_النصر pic.twitter.com/gYr0SGGqCn — نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) February 17, 2023

الشوط الثاني

أدرك ألفارو ميدران، مع بداية الشوط الثاني، التعادل للتعاون، مستغلاً سوء تمركز الحارس نواف العقيدي.

وفي الدقيقة 49، أنقذ حارس التعاون مايلسون مرماه من هدف محقق، بعدما أبعد تسديدة كريستيانو رونالدو من حدود خط المرمى.

وألغى حكم المباراة هدف التعاون الثاني، عند الدقيقة 67 بعد العودة لتقنية الفيديو، لوجود حالة تسلل على الكاميروني تاومبا.

ومنح عبدالله مادو نقاط المباراة للنصر، بعد تسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 78 بفضل تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.