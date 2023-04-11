أكد تقرير بحثي صدر مؤخرا أن موجة التضخم التي يشهدها العالم اليوم، تهدد مستقبل الاقتصاد العالمي سيما وأنها تأتي متزامنة مع توقعات سلبية لأداء معظم اقتصاديات دول العالم بما قد يؤدي بدوره إلى ركود عالمي في عام 2023م.

وتوقع التقرير الذي أصدره ملتقى أسبار تحت عنوان التضخم والسياسة المالية دخول الاقتصاد العالمي بحالة الركود التضخمي وهي الحالة التي يشهد فيها الاقتصاد نموًا ضعيفًا ومعدلات بطالة مرتفعة مصحوبة باتجاهات صاعدة أيضًا لمستويات الأسعار.

وأشار التقرير إلى أن التضخم في المملكة العربية السعودية يعد الأقل بين مجموعة العشرين، فقد وصل معدله في نهاية الربع الثالث من عام 2022 إلى (10.5%) كمتوسط لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، (7.7%) كمتوسط لمجموعة السبع الكبار، في حين لم يتجاوز في المملكة (3.1 %).).

ونوه التقرير بالجهود التي قامت بها الحكومة السعودية ممثلة بالسياسات المالية والنقدية للتقليل من الآثار المتوقعة لمعدلات التضخم وأسعار الفائدة عالمياً على الاقتصاد السعودي، حيث أوضح وزير المالية السعودي أن المملكة من أوائل الدول التي توقعت حدوث أزمة في الأسعار عالمياً وعلى ضوئه اتخذت العديد من الإجراءات والسياسات الاستباقية للتقليل من أثار هذه الأزمة داخلياً مثل وضع سقف أعلى لأسعار الوقود.

واقترح التقرير عددا من الحلول للتصدي لظاهرة التضخم منها فرض تحديد الأسعار وفرض رقابة عليها، وتحسين سلاسل الامداد لتلبية أي زيادة في الطلب على أي سلعة وبالتالي تحسين العرض وتفادي زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه، وزيادة الانتاج وتشجيع قيام المزيد من الصناعات التي توفر السلع التي يزداد الطلب عليها وذلك لخلق نوع من التوازن بين العرض والطلب وبالتالي السيطرة على ارتفاعات الأسعار. وكذلك النظر بجدية شديدة في التعاونيات وخصوصا لسوق التجزئة بما يتوافق مع تقنيات اليوم.

وقدم التقرير مجموعة توصيات منها العمل على توطين الصناعات الواعدة بصفة خاصة وتنويع الصادرات ورفع نسبة المحتوي المحلي للقطاعات غير النفطية، وتنويع الصادرات واستبدال الواردات بالمنتجات الوطنية بما يقلل الاعتماد على الواردات المرتفعة الأسعار من بلدانها. واشتمل التقرير على عدد من المحاور الرئيسية كالتعريف بالتضخم والمفاهيم ذات الصلة، والعوامل المسببة للتضخم في الواقع المعاصر، وآثار التضخم وانعكاساته المجتمعية، وعلاقة النمو في استخدام التطبيقات المالية بالتضخم، وتوظيف الذكاء الاصطناعي فيما يخص النمو الاقتصادي والتضخم، مدى جدوى رفع أسعار الفائدة لمعالجة التضخم.وشارك فيه عدد من المختصين والخبراء، ضمن قضية الأسبوع في ملتقى أسبار، وقدَّم الورقة الرئيسة:

د. إحسان بن علي بوحليقة.

د. حسين بن إبراهيم أبو ساق.

وأدار الحوار اللواء فاضل القرني.