التضخم في مصر يقفز إلى أعلى مستويات في 5 سنوات في يناير

قالت وكالة “رويترز” إن تضخم أسعار المستهلكين السنوي في المدن المصرية ارتفع إلى أعلى مستوى له في أكثر من 5 سنوات، وبلغ 25.8% على أساس سنوي في كانون الثاني/يناير بعدما كان 21.3% في كانون الأول/ديسمبر 2022.

ونقلت الوكالة عن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن معدل التضخم العام في مصر واصل الارتفاع في كانون الثاني/يناير بعد أن قفز إلى أعلى مستوياته في خمس سنوات خلال ديسمبر، مع استمرار ارتفاع الأسعار بعد انخفاض سعر الجنيه المصري عدة مرات على مدى الأشهر العشرة الماضية.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 150.6 نقطة لشهر كانون الثاني/يناير 2023، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره 4.9% عن شهر كانون الأول/ديسمبر 2022.

وأرجع المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 6.6%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 20.6%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 9.4%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 10.3%، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 7.8%، مجموعة الفاكهة بنسبة 3.8%.

وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 26.5% لشهر كانون الثاني/يناير 2023 مقابل 8.0% لنفس الشهـر من العام السابق.