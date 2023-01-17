التضخم في دبي يرتفع إلى 4,67% في 2022

بلغت نسبة التضخم في دبي خلال العام الماضي 4.67% بعدما سجل شهر كانون الأول / ديسمبر 5.18% على أساس سنوي بعد تراجعها دون مستوى 5% في شهري تشرين الأول / أكتوبر وتشرين الثاني / نوفمبر. وارتفعت نسبة التغير السنوي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك في دبي خلال العام 2022 أكثر من 4.6%، إلى 104.67 نقطة، مقارنة مع 101.76 نقطة في العام 2021، ومقارنة بانكماش بنسبة -2.17% في العام 2021 مقارنة بالعام 2020.

وكان العام 2022 شهد ارتفاعاً قوياً في التضخم المستورد بسبب الأزمات الجيوسياسية العالمية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا وتداعياتها على أسعار السلع وعلى رأسها الطاقة.

وكان شهر يوليو / تموز سجل التضخم الأعلى على أساس سنوي عند 7.1%. وبدأ التضخم في الارتفاع تدريجياً من 1.74% في كانون الثاني / يناير إلى 2.65% في شباط / شباط، قبل أن يقفز إلى 3.51% في آذار / مارس، و4.6% و4.71% في نيسان / إبريل وأيار / مايو على التوالي. وصعد التضخم إلى 5.84% في حزيران / يونيو ليسجل رقمه الأعلى في تموز / يوليو قبل أن يبدأ مسار التراجع إلى 6.04% في آب / أغسطس و5.41% في أيلول / سبتمبر نزولاً إلى 4.55% في أكتوبر و4.68% في نوفمبر ، ليختم العام عند 4.67% بعدما سجل 5.18% في ديسمبر.

وبحسب بيانات مركز دبي للإحصاء، سجل التضخم في دبي خلال العام 2022، ارتفاعاً سنوياً مدفوعاً بارتفاع أسعار وخدمات «الترفيه والرياضة والثقافة» بنسبة 23.4%، و«النقل» 21.87%، و«الطعام والمشروبات» 6.66%، و«المطاعم والفنادق» 6.48%، و«التأمين والخدمات المالية» 6.25%، و«الملابس وملبوسات القدم» 4.85%، و«العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع المتنوعة» 2.79%، و«الأثاث والتأثير والأدوات المنزلية» 2.26%، و«المعلومات والاتصالات» 1.3%، و«السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود» 0.62%، و«الصحة» 0.51% وأخيراً «التعليم» 0.40%.

وسجلت مجموعة أسعار «التبغ» التراجع الوحيد في 2022 بنسبة -0.49%.

وعلى أساس سنوي سجل التضخم في ديسمبر 5.18% بقيادة مجموعة «الترفيه والرياضة والثقافة» التي سجلت 21.67%، تليها «النقل» عند 10.44%، ف «الملابس وملبوسات القدم» 7.32%، و«السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود» 4.93%، ف«الطعام والمشروبات» 4.2%، تليها «العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع المتنوعة» 3.71%، و«الأثاث والتأثير والأدوات المنزلية» 3.23%، ثم «المعلومات والاتصالات» 0.83%، ف «التعليم» 0.78%، و«المطاعم والفنادق» 0.71%.

وسجلت مجموعتان انكماشاً على أساس سنوي هي «التبغ» -3.55% و«الصحة» -0.25%.

وعلى أساس شهري سجل التضخم في ديسمبر 0.57% متراجعاً قليلاً عن الرقم المسجل في نوفمبر عند 0.79%. وقاد المجموعات المرتفعة «الترفيه والرياضة والثقافة» 5.15%، تليها «النقل» ب 1.8%، فـ«المطاعم والفنادق» 0.71%، وثم «السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود» بـ0.49%.

كذلك، سجلت مجموعة «الأثاث والتأثير والأدوات المنزلية» 0.38%، و«العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع المتنوعة» 0.24%، مقابل استقرار كل من «الملابس وملبوسات القدم» و«الصحة» و«التعليم» و«التأمين والخدمات المالية”.

بالمقابل سجل انكماش شهري لأسعار مجموعات «الطعام والمشروبات» -0.15% و«أسعار التبغ التراجع الوحيد» -0.79% و«المعلومات والاتصالات» -0.09%.