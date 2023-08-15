بلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة العربية السعودية 2.3 بالمئة في شهر يوليو/تموز لعام 2023م وهو أقل من الشهر السابق (يونيو/حزيران 2023).

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية أن المؤشر حقق بذلك استقراراً نسبياً على أساس شهري من العام 2023، وذلك بفضل متانة الاقتصاد السعودي، والأثر الإيجابي الكبير الذي نتج عن الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي سارعت المملكة باتخاذها منذ وقت مبكر لمواجهة موجة الارتفاع العالمي في معدلات التضخم.

وتحافظ معدلات التضخم في المملكة على مستوى معقول ونسب متوازنة مقارنةً بمعظم دول العالم، وخلال شهر يوليو/تموز 2023 سجَّل معدل التضخم ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 2.3 بالمئة عند مقارنته بالشهر المماثل من العام الماضي 2022.

وتعاني اقتصادات عديد من دول العالم من بينها دول متقدمة من ارتفاعات حادة في معدلات التضخم منذ عدة أشهر.

ويؤكد خبراء ومحللون اقتصاديون أن معدلات التضخم المعقولة والمتوازنة التي قد يشهدها أي مجتمع تُعد جزءاً من ديناميكية وحيوية الاقتصاد في هذا المجتمع وقدرته على حماية نفسه من أية أزمات محتملة، في حين أن تزايد معدلات التضخم بشكل غير معقول وغير متوازن يُعد مؤشراً سلبياً على وجود حالة من الركود الاقتصادي أو التحديات الاقتصادية الجسيمة في المجتمعات التي تشهد انفلاتاً في معدلات التضخم.

وتأثرت السعودية كغيرها من الدول بموجة التضخم العالمية التي ظهرت بعد الحرب الروسية الأوكرانية في بداية 2022، مع ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية والسلع، لكن اتخذت الرياض خطوات استباقية لتخفيف حدة ارتفاع التضخم خلال العام الماضي.